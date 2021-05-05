مسلسل القاهرة كابول الحلقة 22...الخليفة رمزي يخون جماعته 

/629893/مسلسل-القاهرة-كابول-الحلقة-22الخليفة-رمزي-يخون-جماعته

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 22، شهدت الحلقة اعتراف أحمد خطيب منال "حنان مطاوع" لوالدها عم حسن "نبيل الحلفاوي" من إهمال منال له، وتجنبها الرد على مكالماته، ماجعله يضطر لمراقبتها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 22 بطولة الفنان طارق لطفي، فضلًا عن حصار طارق لطفي بالعديد من الجواسيس المصريين، و الضباط الأمريكيان.

تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة22

يستكمل أحمد حديثه مع عم حسن حول منال، فيقول له أنه رأها تخرج من ڤيلا مع الضابط عادل أكثر من مرة، وأنه بذلك لن يستطيع أن يكمل معاها، وبينما يهم أحمد بالذهاب يغضب عليه عم حسن طالبًا أن يسمعه هو الآخر، ويقول له أنه كان يجب أن يسأل ابنته ويستمع لها قبل اتهامها، وأنه بذلك قام بخطأ كبير في حق ابنته.

يخبر عم حسن زوجته ريم "شيرين"عن ما حدث من ابنها أحمد، فتلتمس له العذر كونه شاب عندما يرى خطيبته في هذا الوضع يجب أن يثور، فيغضب عليها عم حسن ويخبرها بأن من حق والده أن يشك في أي أحد ولكن لا يمس ابنته منال بشيء، تغضب منه ريم مبررة بأن أحمد ابنها ايضًا وبين غضب عم حسن وغضب ريم، يترك عم حسن المنزل ويذهب للقهوة، بينما تقرر ريم ترك المنزل نهائيًا.

يتزوج أسامة من أحد النساء المصريات، تساعده في الحديث معها واخبارها كل مافي قلبه من حزن، على الجانب الآخر يوجد طارق كساب يتحدث مع ابنه ووالدته في أمام المدرسة حول إمكانية نقله إلى مدرسة أخرى أكبر وأعلى وأجمل، ولكن ابنه يرفض بسبب حبه لهذه المدرسة وأصدقائه.

أم عبدالله تطلب من الظابط عادل إنقاذ ابنها من رمزي

يحاول عادل أخذ معلومات من ام عبدالله حول رمزي، ولكنها أتت خصيصًا لتطلب منه إنقاذ ابنها عبدالله حتى لا يقع ضحيه الخليفة كشقيقها، وأنه مصري الجنسية ولن يساعده سوا أهله.

الامريكان يهجمون على مقر الخليفة بمساعدة رمزي

يأتي الشيخ منير للخليفة رمزي بمعلومات تفيد بأن الامريكان يرصدون تحركاتهم، فيأمر رمزي الشيخ منير بجمع المؤن والرجال إلى الكهف، ثم يتصل رمزي بأحد الضباط الأمريكيان ويخبرهم بأنه لم يتفق معهم على حدوث هجوم مفاجىء، فيعلل بأن رجال الخليفة أسرفوا في بيع المخدرات وأمامهم يومان للهجوم، فيخبرهم رمزي بخوفه من كشف خيانته وعدم استطاعته التصرف، عن مصير النساء فيطلب منه أن يخرج مايريد من رجاله شرط إخبارهم بعددهم.

تطور علاقة علي بسارة

ينتقل المشهد إلى علي وصديقه يتحدثون حول بيع المنزل وأنه منزل جميل في مكان أجمل، ولكن يصر علي على بيعه للانتقال لمكان افضل في التجمع وأكتوبر، فيذهبان لبيت صديقه لكي يروا أسعار المنازل، وأثناء عودتهم لمنزل علي يلتقي بسارة ابنة مريم، يسألها عن سبب تواجدها فتخبره بما دار بين ريم وعم حسن من خلاف وأنها كانت اتيه لتصبح بينهم خاصة وأنها تريد استمرار هذه العلاقة وبشدة، ثم تطلب منه مساعدتها، فيأخذ رقمها للتواصل معها.

يخبر عم حسن منال عما قاله أحمد في حقها من تواجدها مع الضابط عادل باستمرار ومقابلته في شقق، وتجاهله لأحمد، فتلتزم منال الصمت، فيطلب عم حسن حديثها والدفاع عن نفسها أمامه حتى لا يشعر بكسرة، تحاول منال أخباره بأن الموضوع ليس كما نقل له ولكنها لن تستطع البوح به.

وتنتهي مسلسل القاهرة كابول الحلقة 22 بهجوم الامريكان على الكهف التي يتواجد به من بايعوا الخليفة رمزي، بعد هروب رمزي وبعد رجاله منهم أسامة والشيخ منير، وآخرين مختبئين في زي نساء يبحث فيهم أسامة عن زوجته ولكن يخبره رمزي بأنها احتسبت شهيدة عند الله.