/629894/هل-يفقد-محمد-صلاح-لقب-فخر-العرب-لصالح-رياض-محرز

إنتهت المباراة التى جمعت بين مانشستر سيتى ، وباريس سان جيرمان في لقاء الإياب ، التى أقيمت علي ملعب الاتحاد ، بفوز السيتى ، وبالتالى يتأهل مانشستر إلى الدور النهائي في دوري أبطال أوروبا، بعد احراز الجزائري رياض محرز هدفين في مباراة الإياب.

أهداف رياض محرز مع السيتي

وقاد الدولي الجزائري رياض محرز مانشستر سيتي للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه في نصف النهائي على الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان بهدفين دون رد ، سجل الهدفين الجزائري محرز، وذلك بعد أن سجل في مباراة الذهاب الهدف الثاني في المباراة بعد هدف كيفين ديبروين . بهذه النتائج تكون حصيلة الدولى الجزائري خلال نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، ثلاث أهداف ، هدف في مباراة الذهاب ، وهدفين في مباراة الإياب ، ,وبالتالى يصبح محرز الهداف التاريخي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزى في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بـمجموع ثلاث أهداف .

ينتظر السيتي الفائز من مباراة ريال مدريد وتشيلسي ليواجهه في المباراة النهائية لتحديد الفائز بالبطولة.

بطولة جديدة تنتظر محرز

في حال إستطاعة مانشستر سيتى حصد البطولة ، سيصبح رياض محرز هو رابع لاعب عربي وثاني جزائري يتوج بـ دوري أبطال أوروبا .

محمد صلاح مع ليفربول

كان آخر العرب المتوجون بدوري أبطال أوروبا الفرعون المصرى محمد صلاح ، في عام 2019 حين توج ليفربول بلقب دورى أبطال أوروبا ، وأحرز صلاح هدف التقدم في المباراة النهائية ، التى قادت فريقه لتحقيق البطولة .

تشكيل مباراة مانشيستر سيتي و باريس سان جيرمان

تشكيل فريق مانشستر سيتي: في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- جون ستونز- روبن دياز- كايل ووكر

في الوسط الدفاعي: فيرناندينيو- إلكاي جوندوجان

في الوسط الهجومي: فيل فودين- بيرناردو سيلفا- رياض محرز

في الهجوم: كيف دي بروين

تشكيل فريق باريس سان جيرمان: في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في الدفاع: عبده دياللو- برينسيل كيمبيمبي- ماركينيوس- أليساندرو فلورينزي

في الوسط: لياندرو باريديس- أندير هيريرا- ماركو فيراتي

في الهجوم: نيمار- ماورو إيكاردي- آنخيل دي ماريا