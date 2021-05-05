من هي كريمة منصور والدة "مؤنس" في لعبة نيوتن..راقصة بالية

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استحوذت الفنانة كريمة منصور على إعجاب الجمهور بعد أول ظهور لها في مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 22، حيث جسدت دور والدة الشيخ مؤنس "محمد فراج" الذي يتبرأ منها لانها راقصة بالية، فضلاً عن انها تركته منذ الصغر لزوجة أبيه تربيه وسط أجواء دينية متشددة.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن كريمة منصور بعد ظهورها في مسلسل لعبة نيوتن، حيث أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد ظهورها الأول ليتسائل العديد من الجماهير عن هويتها.

من هي الفنانة كريمة منصور والدة مؤنس في لعبة نيوتن

قالت كريمة منصور عن ترشيحها للدور، أنه يرجع إلى تشابة الشكل بينها وبين محمد فراج والذي لاحظه المشاهدين مع اول مشهد جمعهما سويًا، ولم تتردد لحظة في الموافقة على الدور بسبب ثقتها الكبيرة في المخرج تامر محسن الذي استطاع توظيفها في الدور المناسب.

كريمة منصور خريجة المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون بالقاهرة قسم سيناريو، وحصلت على بكالوريس وماجستير من مدرسة لندن للرقص المعاصر، ثم أسست مركز القاهرة للرقص المعاصر وشغلت منصب مدرس مساعد سابق في معهد البالية والجامعة الأمريكية.

أعمال الفنانة كريمة منصور

والجدير بالذكر انها شاركت في ادوار فنية أخرى منها دور في مسلسل "سابع جار" والذي يعد أول أعمالها الفنية، وأخرجت اكثر من ٢٥ عرضاً كمؤدية وكمخرجة. أسست شركة رقص عام 1999 للعمل كمصممة رقصات وفنانة ومدربة رقص وتقوم دائماً بتصميم وأداء و التطوير من رقصاتها ولغتها، كما قامت بتدريب الرقص فى فريق أوبرا القاهرة للرقص المسرحي منذ عام 1998.

اقتحمت مجال التدريس حيث عملت كأستاذ مساعد في معهد البالية بأكاديمية الفنون، وأستاذ مساعد في الرقص في قسم الفنون الأدائية والبصرية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يذكر أن مسلسل "لعبة نيوتن" من بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، آدم الشرقاوي، سيد رجب، عائشة بن أحمد وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن.