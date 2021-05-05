/629896/صدمة-داخل-الأهلي-قبل-مباراة-القمة-مع-الزمالك-تفاصيل

يستعد النادى الأهلى لمواجهة نظيره التقليدى ، نادى الزمالك ، في القمة رقم 122 ، والمقرر إقامتها يوم 10 مايو المقبل ، ضمن منافسات الجولة الـ 21 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز على ملعب القاهرة الدولى .

ثلاثي الأهلى مهددون بالغياب أمام الزمالك

يواجه بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى مشكلة جديدة داخل القلعة الحمراء ، بسبب تواجد ثلاثة لاعبين من الفريق مهددين بالغياب أمام مباراة الأهلى والزمالك يوم 10 مايو ، وذلك حال حصولهم على أية إنذارات في مباراة الأحمر القادمة مع الإتحاد السكندري يوم الخميس المقبل ، المقرر إقامتها على ملعب الأسكندرية .

يتمثل الثلاثي في :

أيمن أشرف ظهير أيسر النادى الأهلى الذي يحتاج إليه موسيمانى بشده في ظل غياب التونسي على معلول ، ومحمد هانى الظهير الأيمن ، بالإضافة إلى أحمد نبيل كوكا ، وذلك بسبب حصول كل لاعب منهم على إنذارين سابقين ، لذا سيكون الثلاثي مهدد بالغياب في حال حصول أياً منهم على إنذار خلال لقاء فريقهم مع الإتحاد السكندري الخميس المقبل .

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة الإتحا السكندري على ملعب الاسكندرية يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 20 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز ، ويأتى الأحمر في المركز الثانى خلف الزمالك الذي يتصدر ترتيب الجدول.

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وجاء تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة التي خسرها الفريق بهدف نظيف كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.وفي الهجوم: محمد شريف.

بينما يجلس على دكة بدلاء القلعة الحمراء كلا من:

علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد.

ويدخل غزل المحلة بتشكيل مكون من : عمرو شعبان في حراسة المرمي بجانب كلا من : هاني عادل – هشام عادل بلحة – أشرف سيد – إسلام فؤاد – فتحي مبروك – أحمد أباظة – أحمد عيد التمساح – أحمد النادي - محمد فتح الله –– عبده يحيى.