/629896/صدمة-داخل-الأهلي-قبل-مباراة-القمة-مع-الزمالك-تفاصيل
يستعد النادى الأهلى لمواجهة نظيره التقليدى ، نادى الزمالك ، في القمة رقم 122 ، والمقرر إقامتها يوم 10 مايو المقبل ، ضمن منافسات الجولة الـ 21 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز على ملعب القاهرة الدولى .
ثلاثي الأهلى مهددون بالغياب أمام الزمالك
يواجه بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى مشكلة جديدة داخل القلعة الحمراء ، بسبب تواجد ثلاثة لاعبين من الفريق مهددين بالغياب أمام مباراة الأهلى والزمالك يوم 10 مايو ، وذلك حال حصولهم على أية إنذارات في مباراة الأحمر القادمة مع الإتحاد السكندري يوم الخميس المقبل ، المقرر إقامتها على ملعب الأسكندرية .
يتمثل الثلاثي في :
أيمن أشرف ظهير أيسر النادى الأهلى الذي يحتاج إليه موسيمانى بشده في ظل غياب التونسي على معلول ، ومحمد هانى الظهير الأيمن ، بالإضافة إلى أحمد نبيل كوكا ، وذلك بسبب حصول كل لاعب منهم على إنذارين سابقين ، لذا سيكون الثلاثي مهدد بالغياب في حال حصول أياً منهم على إنذار خلال لقاء فريقهم مع الإتحاد السكندري الخميس المقبل .
ويستعد النادى الأهلى لمواجهة الإتحا السكندري على ملعب الاسكندرية يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 20 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز ، ويأتى الأحمر في المركز الثانى خلف الزمالك الذي يتصدر ترتيب الجدول.
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وجاء تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة التي خسرها الفريق بهدف نظيف كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام.
الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.
وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.وفي الهجوم: محمد شريف.
بينما يجلس على دكة بدلاء القلعة الحمراء كلا من:
علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد.
ويدخل غزل المحلة بتشكيل مكون من : عمرو شعبان في حراسة المرمي بجانب كلا من : هاني عادل – هشام عادل بلحة – أشرف سيد – إسلام فؤاد – فتحي مبروك – أحمد أباظة – أحمد عيد التمساح – أحمد النادي - محمد فتح الله –– عبده يحيى.
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