فيديو - مسحراتى المحروسة .. خليك مسامح وشوشنا سمحة

جدة - نرمين السيد - وحملت حلقة اليوم عنوان "التسامح"، حيث قال المسحراتى فيها: "وشوونا سمحة وقلوب مسامحة وااللى مخاصمنى جاى يصالحنى دموعى نزلت حبابى سبحة.. خليك مسامح رمضان كريم والله أكرم .. يا شعب مصر أنت اللى باقى أنت المعلم للدنيا والدنيا لسه فى أولى ابتدائى".
وتابع: "يا مصر مربيانى ومعلمانى من صغرى يانى نشيد بلادى.. طول عمرى شايفك مجاهدة ولا قلتى مرة أنا مجهدة.. رغم البلايا رافعها راسها وسيدة".
جدير بالذكر، أن برنامج "مسحراتى المحروسة" يأتى بالتعاون بين منصة بلاتفورم، والمجلس القومى للمرأة، حيث يجوب المسحراتى شوارع القاهرة التاريخية.
ويهدف البرنامج إلى التعزيز من قيم الانتماء الوطنى ونبذ الإرهاب والتطرف، من خلال رسائل فنية تدعو إلى المحبة والتسامح ونبذ الكراهية والتعصب الأعمى، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم المواطنة.
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