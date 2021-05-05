/629898/محمد-رمضان-يشوق-الجمهور-بفيديو-من-صباحيته-على-سمية-الخشاب

شوق الفنان محمد رمضان، جمهوره لمسلسل موسى الحلقة 23 بمقطع فيديو قصير على القناه الرسمية له على "اليوتيوب" لصباحيته على سمية الخشاب التي تجسد دور حلاوتهم في مسلسل موسى، حيث احضرت لموسى فطور الصباحية مرتدية له القميص الأحمر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشهد مسلسل موسى الحلقة 23 الذي شهد صباحية محمد رمضان وسمية الخشاب.

محمد رمضان وسمية الخشاب من مسلسل موسى الحلقة 23

يأتي ذلك المشهد بعد أشعال المطرب أحمد سعد حفل زفافهما في الحلقة 22 بتحية العروسين ثم غناء الموال والرقص مع موسى بالعصا.

أصبح أحمد سعد وسمية الخشاب حديث السوشيال ميديا فور نشر صور الفرح والتي سرعان ما تداولت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ساخريين منهما بسبب الخلاف الذي نشب بينهما مسبقاً وأدى إلى طلاقهما في محكمة الاسرة بالإسكندرية والقضايا المتداولة بينهم بسبب اتهام " الخشاب" له بأنه افقدها الطحال إثر ضربه العنيف لها.

ليبدأ كلاً من أحمد سعد وسمية الخشاب بالهجوم على الاخر والرد على بعضهما بصيغة غير مباشرة مستعنين بالكوميكس التي صنعها الجمهور استهزاءًا بهم، فشبهها أحمد سعد "بالكانز" الذي شبع منها فأعطاها لغيره للتخلص منها، واشارت سمية الخشاب له بصورة "قرنين" نشرتها على حسابها الشخصي على تويتر.

يذكر أن مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.