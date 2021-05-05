بعد استهدافه فى الاختيار 2 .. من هو محمد كمال قائد الجناح المسلح للإخوان؟

جدة - نرمين السيد - سلطت حلقة الأمس من مسلسل "الاختيار2" الضوء على الإرهابى محمد كمال، قائد جناح العنف المسلح فى جماعة الإخوان الإرهابية، بعد فض اعتصام رابعة المسلح، والذى قام بعدة عمليات إرهابية على رأسها اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والعقيد وائل طاحون مفتش مباحث القاهرة، ومحاولة اغتيال المفتى السابق الدكتور على جمعة.





ويعد محمد كمال هو المسؤول عن الجناح العسكرى المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، والذى تم تشكيله بعد أحداث فض اعتصامى "ميدان رابعة" و"ميدان النهضة"، وذلك من أجل شن العمليات الإرهابية والإغتيالات.

وشغل محمد كمال منصب مسؤول مكتب الإرشاد بجنوب الصعيد، ثم كون وأسس لجان العمليات النوعية التى تخصصت فى اغتيال العديد من الشخصيات، كما يعد صاحب فكرة إنشاء التنظيمات الصغيرة، والتى تقوم فكرتها على تنفيذ عملية إرهابية واحدة فقط، ثم تختفى بعد ذلك، بهدف إرباك وتشتيت أجهزة الأمن.

وتقلد الإرهابى العديد من المناصب التنظيمية كان آخرها عضو مكتب الإرشاد العام، ثم تولى عام 2013 مسؤولية الإدارة العليا للتنظيم.

مسلسل الاختيار 2

كان محكوما عليه، غيابيا، بالسجن المؤبد فى القضيتين رقمى 52 لسنة 2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة، الخاصة بتشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، و81 لسنة 2016 جنايات عسكرية أسيوط، الخاصة بتفجير عبوة خلف قسم ثان أسيوط.

وكان مطلوب ضبطه فى العديد من قضايا التنظيم المتعلقة بالأعمال العدائية «تفجيرات واغتيالات» ومن أبرزها قضية اغتيال النائب العام، وقضية اغتيال العقيد الشهيد وائل طاحون، وقضيتى تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط الشرطة والجيش.

أكدت معلومات قطاع الأمن الوطنى، اتخاذ قيادات الجناح المسلح للتنظيم الإرهابى من إحدى شقق البساتين مقراً لاختبائهم والإعداد والتخطيط لعملهم المسلح.

وتمكن الأمن الوطنى من رصد شقة سكنية بالعقار رقم 4147 بالدور الثالث منطقة المعراج بالبساتين، وجرى استئذان نيابة أمن الدولة العليا، لمداهمتها، فى أكتوبر 2016، داهمت قوات الشرطة الشقة، وفوجئت بإطلاق نيران كثيف، وتبادلت الإطلاق مع مصدر النيران الذى كان الإرهابى محمد كمال، حتى تمكنت من القضاء عليه، هو وإرهابى آخر يُدعى ياسر شحاتة على رجب، الذى كان على علاقة وطيدة بـ«كمال»، وعثرت قوات وأجهزة الداخلية، داخل الشقة، على بندقية آلية عيار 7.62 ×39 وطبنجة عيار 9 مم، وكمية من الذخيرة من ذات العيار، بالإضافة إلى أوراق تنظيمية متعلقة بالعمل المسلح.