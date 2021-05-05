ليلة القدر كنز ثمين يجب اغتنامه .. الأوقاف تنشر السهرة الإيمانية الـ 22

جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فيديو على صفحته الرسمية بـ موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" لـ السهرة الإيمانية الـ 22، والتى تقيمها الوزارة"، خلال ليالى شهر رمضان المبارك.





وتضمنت السهرة تلاوة لـ القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، لما تيسر من سورة الضحى وقصار السور، ثم أعقب ذلك، حديث لفضيلة الدكتور سعيد حامد، من كبار أئمة الأوقاف، حيث شدد على أهمية ليلة القدر وتحرى هذه الليلة المباركة وخصوصا فى الليالى الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى فضائل تلك الليلة الكريمة ومنها تنزل الملائكة وعلى رأسهم سيدنا جبريل عليه السلام، واستجابة الدعاء، بالإضافة إلى أجرها العظيم الذى يبلغ ألف شهر من العبادة والطاعة.

ثم اختتمت السهرة بمزيج من الابتهالات والمدائح النبوية لـ النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، قدمها المبتهل الشيخ محمد أبو سريع.