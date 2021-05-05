/629897/مباريات-الأهلي-في-شهر-مايو-أهمها-مباراتي-الزمالك-و-صن-دوانز

وافق اتحاد الكرة المصري على طلب النادي الأهلي بتغيير موعد مباراتي الفريق امام وادي دجلة وسيراميكا كلوباترا والتي كان المقرر إقامتها يومي 18و24 من الشهر الجاري، ليتم ترحيلهم الي موعد مواجهات المنتخب المصري الأولمبي دون اللاعبين الدوليين في تلك الفترة.

وتقلصت مباريات الأهلي خلال شهر مايو الي 6 مواجهات فقط بدلا من 8 ، ليتنفس الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني الصعداء بسبب الضغط الممتالي للمباريات التي يخوضها المارد الأحمر.

مباريات الأهلي في شهر مايو

ويستعرض دوت الخليج مباريات الأهلي في شهر مايو

3/5 يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام غزل المحلة والتي أنتهت بهزيمة المارد الأحمر بهدف نظيف

6/5 يواجه الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري في إطار منافسات الدوري الممتاز.

10/5 يلتقي الأهلي بمنافسه الزمالك في قمة الدوري المصري.

14/5 يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام صن داونز في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مواجهات الأهلي في شهر مايو

21/5 يعود الأهلي للقاء مع صنداونز مجددا في إياب دوري الأبطال الإفريقي.

28/5 وينهى الأهلي مواجهات شهر مايو بمواجهة نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الغد أمام غزل المحلة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر في العودة للإنتصارات من جديد بعد التعادل أمام الجونة بهدف لكل فريق.

حيث التقى الفريقان في 91 مباراة، كان الفوز بجانب الاهلي في 50 مباراة خاضها الشياطين الحمر، بينما كان التعادل حاضرا في 30 لقاء وفاز غزل المحلة في11 مباراة.

تشكيل الأهلي أمام الجونة في الدوري

وكان الأهلي قد دخل مباراة الجونة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير - نبيل كوكا.

خط الوسط: أكرم توفيق - أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: محمود كهربا - ناصرماهر - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

بينما جاءت دكة بدلاء المارد الأحمر كالتالي: علي لطفي - وليد سليمان - ياسر إبراهيم - مروان محسن - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد هاني - عمرو السولية - صلاح محسن.