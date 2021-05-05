حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 6-5-2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6-5-2021

مهنياً: تتحسن الظروف في هذا اليوم وتتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.

عاطفياً: لن تصطدم الآراء بينك وبين الشريك لأن الخيارات متعددة والانسجام سيّد المواقف لو مهما حصل من تدخلات.

صحياً: قد تصاب ببعض الالتهابات المفاجئة لكنها لن تسبب لك إزعاجاً وتعالجها بالأدوية الضرورية.

حظك اليوم برج الثور الخميس 6-5-2021

مهنياً: تثير قضايا دفينة وتتأمل في ما حصل معك بغية أخذ العبرة لتفادي السقوط مجدداً، ولا سيما أن المحيطين بك معظمهم يتربص بك شراً.

عاطفياً: يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه وأحلامك ولعلّ مشروعاً تقومان به معاً يعزّز الروابط ويساهم في تقريب المشاعر وانسجامها.

صحياً: ابتداء من اليوم أصبحت السباحة الرياضة الوحيدة لك للتخلص من أوجاع ظهرك وكتفيك.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 6-5-2021

مهنياً: لحسن الحظّ تنفرج الأمور، وتعود إليك الحماسة وتشعر بالاندفاع والطاقة، ويلتف حولك فريق عملك مقدماً لك كامل الدعم.

عاطفياً: يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، وينصح لك الفلك عدم القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو الى ذلك.

صحياً: وفر طاقتك ونشاط للقيام بما يعود عليك بالفائدة صحياً ولا تهدرهما في ساعات العمل الإضافية.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 6-5-2021

مهنياً: يحتاج إليك الزملاء في العمل ويؤدون دوراً في توجهاتك، فتشاركهم اهتمامات موحدة وتقدم النصائح أو تتخذ القرار عنهم.

عاطفياً: تنمو العلاقات المتنية، بحيث تسعد لوقوف الحبيب الى جانبك، وتختفي الغيوم الداكنة ويسهل الحوار وتبادل الآراء .

صحياً: لا تنظر إلى الوراء بل تابع طريقك في حميتك الغذائية مهما اعترضك من مشكلات أو صعوبات.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 6-5-2021

مهنياً: قد تتعرض لبعض الانتقادات، لكنك تكمل طريقك بثبات وقوة لتحقيق أهدافك ومشاريعك التي خططت لها على نحو جيد.

عاطفياً: احتمالات متنوعة: لقاء في ظروف خيالية، صداقة أو رفقة جديدة، أو علاقة عاطفية جديدة تنقلك إلى عالم من السعادة الكبيرة.

صحياً: أنت في صراع مع الوقت، حاول استغلال ولو ساعة يومياً لممارسة نشاط رياضي.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 6-5-2021

مهنياً: يوم جيد يجعلك سعيدا ومرحا بامكانك ان تضاعف جهودك والعمل مع مجموعة من الاصدقاء او الزملاء على مشروع جديد كما سيمنحك فرصا كثيرة لتعزيز موقعك والتقدم

عاطفياً: تميل الى التعبير عن عواطفك بقوّة وشجاعة، ولن تتردّد في خوض مغامرة جديدة ترى أن وقتها قد حان.

صحياً: إذا كنت تعاني ضعفاً في القابلية على الأكل استشر طبيبك فوراً.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 6-5-2021

مهنياً: يوم من الإبداع والتطور المهني والإشراق، تتمتع بحظ كبير يبارك خطواتك ويسهل لك دربك ويحقق لك طموحاتك.

عاطفياً: إذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيّئ مع الشريك تراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكار.

صحياً: ابتعد قدر الإمكان في المناسبات عن المأكولات الدسمة ومختلف أنواع الحلويات.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 6-5-2021

مهنياً: يصبح ايقاع حياتك بطيئا في هذا اليوم حتى انك ستشعر بجمود كامل وقد تستاء لركود الاحوال وللتاجيل وعلى الارجح لن تسمع جوابًا ولن تتلقّى خبرًا على تساؤلاتك

عاطفياً: لا تخشَ اعتماد توجهات جديدة، فكّر في مشاريع حديثة ولا تقلق بشأن الأوضاع العاطفية.

صحياً: فكر في مستقبلك الصحي كما المهني والعاطفي، فكلها تتكامل لتبقى قادراً على الإنجاز.

حظك اليوم برج القوس الخميس 6-5-2021

مهنياً: تفيض حيويّة وإشراقاً، وتبدو واقعياً وإيجابياً وقادراً على التعاطي مع شتّى الأمور بحكمة ومهارة، والتخلص من العقبات والاعتراضات.

عاطفياً: الوقت مناسب لتصحيح بعض الأخطاء وللاعتذار عما بدر منك سابقاً من هفوات.

صحياً: تحاول الاستفادة من الجوّ الإيجابي المحيط بك لتسترخي وتستريح قدر الإمكان

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6-5-2021

مهنياً: عليك الإعداد جيّداً ومسبقاً لجميع أعمالك اقتناصاً منك للفرص الثمينة التي أتيحت لك، والتي قد لا تتكرر إلا بعد سنوات.

عاطفياً: ابتعد عن التذمر والاستخفاف بالواجبات تجاه الشريك لئلا تسمع تأنيباً وتوبيخاً منه .

صحياً: لا تحاول أن تخلّ بواجباتك الرياضية ولا سيما أن ظرفك الصحي دقيق.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6-5-2021

مهنياً: ثمة ما يشير إلى بعض المفاجآت والتحركات غير الاعتيادية، وقد تتلقى عرضاً مفاجئاً يصوّب الخطوات .

عاطفياً: قد ينتابك شعور أن علاقتك بمن تحب مبنية على المصالح فقط، لكن الأيام المقبلة ستبرهن لك العكس.

صحياً: التوفيق بين العمل وممارسة الرياضة دليل على مدى اهتمامك بوضعك الصحي.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6-5-2021

مهنياً: قد تسوء العلاقة مع المقرّبين، ويبدو الاتصال صعباً وتضطر إلى تقديم بعض التنازلات من أجل إشاعة الانسجام.

عاطفياً: تتحرك عواطفك تجاه أحد الأشخاص وتجد نفسك منجذباً له، فتحاول التقرب منه كلما سمحت لك الفرصة بذلك.

صحياً: حاول مقاومة الإغراءات التي تبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك.