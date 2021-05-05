رسمياً طارق السيد مديرا فنيا للنصر

تعاقد نادى النصر، برئاسة عمرو عبد الحق، مع طارق السيد نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ليتولى منصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم خلفا لسيد عيد الذى تقدم باستقالته من منصبه منذ عدة أيام .

وعقد مجلس إدارة نادى النصر جلسة مع طارق السيد خلال الساعات الاخيرة تم خلالها الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالتعاقد والاستراتيجية التى يعمل من خلالها النادى الذى يلعب فى دورى الدرجة الثانية .

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجهاز الفنى المعاون لطارق السيد اليوم، حيث يقود طارق أول مران له مع الفريق مساء اليوم الأربعاء استعدادا لاستئناف بطولة الدورى.

مباريات الأهلي في شهر مايو.. أهمها مباراتي الزمالك و صن دوانز

ويستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس القادم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز 2021.

كانت مباراة الزمالك الأخيرة ضد نادي بيراميدز، وتعادل معه بهدف لمثله، وذلك بعد أن تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، ليستمر الفارس الأبيض في الصدارة برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

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وتذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت.

وحقق بيراميدز تعادلا هاما مع الزمالك بهدف لكل فريق سجل للفريق السماوي بداء عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول للفريق السماوي وتعادل أشرف بن شرقي للفارس الأبيض، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليمنح فرصة تصدر الدوري الممتاز للنادي الأهلي.

وسجل عبدالله السعيد الهدف الأول بين الفريقين في الدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول بعد مهارة ممتازة ومرواغة ناجحة لمحمود الونش مدافع الزمالك قبل أن يسكنها شباك محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض، قبل أن يتعادل أشرف بن شرقي لصالح الفارس الأبيض.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 31 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وذلك خلف الأهلي وصيف البطولة برصيد 37 نقطة من 16 مواجهة وبفارق مباراتين، فيما رفع الفارس الأبيض رصيده عند النقطة 41 في المركز الأول بجدول الترتيب من 19 مباراة.

حقق فريق سموحة نتيجة جيدة أمام الأهلي وفاز عليه بهدفين لهدف، لكنه تعادل في المباراة التالية مع نادي الاتحاد، ويحتل الأزرق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة.