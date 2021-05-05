/629900/موعد-مباراة-ريال-مدريد-وتشيلسي-التشكيل-المتوقع

تقام مباراة ريال مدريد امام فريق تشيلسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، علي ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز في العاصمة لندن.

الفائز من هذه المواجهة، ينتظره في النهائي فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، والذي تأهل على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي أمس الثلاثاء.

يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني مع نادي تشيلسي الإنجليزي في مباراةٍ قوية تقام في ملعب ستامفورد بريدج، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-21.

انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم في ألفريدو دي ستيفانو بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق، وبذلك يكفي البلوز التعادل السلبي للوصول للنهائي، أما الملكي فيحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة أكبر من 1-1.

تأهل ريال مدريد كمتصدر للمجموعة الثانية في الدور الأول من دوري الأبطال، ثم تخطى أتالانتا في دور ال16، وذلك قبل أن يفوز على ليفربول في ربع النهائي.

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تشكيل تشيلسي المتوقع:

في حراسة المرمي: إدوارد ميندي أنطونيو روديجر - تياجو سيلفا - أندرياس كريستنسن بن تشيلويل - جورجينيو - نجولو كانتي - سيزار آثبليكويتا ماسون ماونت - تيمو فيرنر - كريستيان بوليسيتش.

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

في حراسة المرمي: تيبو كورتوا ناتشو - إيدير ميليتاو - سيرخيو راموس - فيديريكو فالفيردي لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.

القنوات الناقلة

يعلق على المباراة، رؤوف خليف، عبر قناتي beIN sports 1 HD premium، وbeIN sports 4K HDR.

ويتفوق نادي تشيلسي في عدد مرات الفوز في مباريات دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي بواقع 7 مواجهات وتعادلين وخسارة واحدة، بينما حقق ريال مدريد الانتصار في 6 مواجهات والتعادل في مواجهتين وخسارة مثلهم.

كما استطاع تشيلسي تسجيل 19 هدف بينما أحرز ريال مدريد 18 ما يؤكد مدى تكافؤ الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا وهو الأمر الذي سيعاني فيه كلا المديرين الفنيين زين الدين زيدان، وتوماس توخيل.

ومن ناحيه اخري يغيب فاران لاعب الفريق الملكي، وذلك بسبب تعرضة لإصابة عضلية في قدمه اليمنى إصابة جديدة ستمنعه من مواجهة تشيلسي.