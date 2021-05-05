صور- من المركز التكنولوجى.. محافظ القاهرة يتابع منظومة التراخيص الجديدة

جدة - نرمين السيد - يتفقد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجى لحى مصر الجديدة لمتابعة سير عمل منظومة التراخيص الجديدة التى بدأت الدولة العمل بها تجريبيًا فى عدد من الأحياء والمدن على مستوى الجمهورية من أول مايو الجارى.





أكد محافظ القاهرة، فى بيان له، أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين وهو ما تم مراعاته فى إجراءات التراخيص الجديدة بما يهدف لضبط وحوكمة منظومة العمران وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

وأضاف أنه تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بإدراج عواصم المحافظات والمدن الكبرى لبدء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة بدأ التطبيق التجريبى لهذه المنظومة بحى مصر الجديدة بداية من أول مايو ولمدة شهرين على أن يتم أدراج باقى الأحياء من أول يوليو المقبل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف تطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء، خصوصًا كود الجراجات على المبانى والمنشآت، كما تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة عدم السماح للتراخيص الجديدة بالإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية.

وبالنسبة للارتفاعات إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، فأقصى ارتفاع له 10 أمتار عبارة عن أرضى و2 دور، وإذا كان عرض الشارع من 8 الى 12 متر أقصى ارتفاع 13 متر عبارة عن أرضى و3 أدوار، وعرض الشارع أكبر من 12 مترًا أقصى ارتفاع له 16 مترًا عبارة عن أرضى وأربعة أدوار، مع مراعاة أن الارتفاع الاقصى للبدروم 1.5 من الصفر المعمارى وعدم الإخلال بالقواعد المنظمة الصادرة من جهات الاختصاص للأنشطة المختلفة.

وبالنسبة لقطع الأراضى التى تبلغ مساحتها 175 مترا يتم البناء بنسبة 100% بدون ردود.. وقطع الأراضى التى تزيد مساحتها على 175 مترا يتم السماح بالبناء على 70% كحد اقصى مع الالتزام بحقوق الإرتفاق بمسافات الارتداد الجانبى (من جانب واحد على الأقل) بما لا يقل عن 2.5 متر على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 متر ولا يقل عرض واجهة الأرض عن 8.5 متر.

والحد الأقصى لبناء قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200م 2.. أما الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع للضوابط والإشتراطات المنظمة لكل نشاط مع مراعاة الالتزام بالكود المصرى لأماكن إيواء السيارات ويتم احتساب درجة ميل مدخل ومخارج الجراجات من حد الملكية.

ويعد الجراج شرطًا أساسيًا والتصالح للمبانى السكنية فقط ولا يسمح بالبناء قبل اخطار الجهة الإدارية بأسبوعين وتقديم شهادة صلاحية، ويتقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجى مرفقًا به صورة البطاقة ورسم كروكى للموقع وجدول الإحداثيات.

وبعد سداد رسوم الرفع المساحى يقوم المركز التكنولوجى باعداد الرفع المساحى لقطعة الأرض ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة (هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية).