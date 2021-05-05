موجة حارة.. نصائح للعامل مع الطقس السيئ وموعد انخفاض الحرارة

جدة - نرمين السيد - تأثرت الجمهورية بموجة حارة مع بدايات شهر رمضان، ثم انخفضت درجات الحرارة لما يقرب من الأسبوع؛ إلى أنْ وصلت ذروتها خلال هذه الأيام، ما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجويّة التى توقعت ارتفاعًا شديدًا فى درجات الحرارة، حيث وصلت العظمى فى القاهرة 43 درجة.





بينا؛ أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية فى هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس التى تتعرض لها البلاد تبدأ فى الانخفاض مرة أخرى بداية من غدٍ، الخميس، وأن اليوم الأربعاء يشهد ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة.

وأوضح "شاهين" خلاص تصريحات تلفزيونية أنّ درجة الحرارة دائمًا تضرب القاهرة والمحافظات فى النصف الثانى من الربيع، الذى يبدأ من أول شهر مايو ويستمر حتى منتصف يونيو، مؤكدًا بأن "الربيع فى كل عام يسجل أعلى درجة حرارة على مدار العام وليس فضل الصيف كما يتوقع الكثيرين".

وذكر مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، بأن الطقس فى الفترة المقبلة، يشهد ارتفاعًا كبيرًا فى درجات الحرارة فى ساعات الليل لن تقل عن 20 درجة، محذرًا الأطفال وكبار السن من الاعتماد فقط على الملابس الصيفية الخفيفة، خلال الأيام التى تنشط بها الرياح ليلًا، حتى لا تتم إصابتهم بنزلات البرد مشابهة مع أعراض فيروس كورونا.

وينصح خبراء الأرصاد بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات مثل زجاجات الكحول، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، والإكثار من تناول السوائل وخصوصا المياه أثناء الإفطار وخلال فترة الليل (السحور).