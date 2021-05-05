الأوقاف تجدد التحذير : إجراءات رادعة ضد من يسمح بـ الاعتكاف فى المساجد

جدة - نرمين السيد - جددت وزارة الأوقاف، تحذيراتها للأئمة والعاملين من أنها ستنهى خدمة من يثبت تغاضيه أو تقصيره فى واجبه الوظيفى بما يمكن أى شخص أو جماعة من إقامة أى اعتكاف بالمساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم.





وأكدت "الوزارة" فى بيان لها، أنها ستتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه أى شخص أو جماعة تخرج على هذه التعليمات، باعتبار أن الخروج على ذلك هو خروج على النظام العام، وتعمد لتعريض حياة الناس للخطر. وأكدت الأوقاف أن من يقوم بذلك آثم شرعًا وجاهل بمقاصد الشريعة، ومستوجب للردع، لأن الحفاظ على حياة الخلق، وتجنيب تعريضهم للخطر مطلب شرعى من المقاصد والكليات الست التى أوجب الشرع الحنيف الحفاظ عليها.

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