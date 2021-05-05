/629901/منال-هلال-التشريعات-الخاصة-بالمرأة-تعكس-دعم-القيادة-السياسية-وتعظيم-دورها

قالت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لطالما كان للمرأة المصرية دوراً فاعلا في نهضة الوطن وحماية مقدراته على مر التاريخ، وفي بعض الاوقات شهد هذا الدور بعض التراجع مما كان له أثرا سلبيا على تقدم المجتمع ونهضته.

وأشارت النائبة منال هلال عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، إلى أن المرأة أصبحت تشهد الان،أزهي فترة من فترات دعم وتمكين المرأة بفضل الدعم الذي تقدمه القيادة السياسية في كافة المجالات،مشيرة إلي تمكين المرأة فى المجالس النيابية المصرية حيث حصلت على اعلى نسبة تمثيل للمرأة والتي تجاوزت 25% فى مجلس النواب وحصلت على 162مقعد برلماني.

التشريعات الخاصة بالمرأة

وأكدت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حزمة التشريعات التي نشهدها حاليا والتي تهدف إلى حماية المرأة ودعمها مثل قانون تجريم الختان وتغليظ العقوبه عليه، مؤكدة أنه خير مثال على الدور، الذي تقوم به الدولة المصرية من أجل وضع المرأة المصرية في المكانة التي تستحقها وترسيخ مكانتها كرائدة للنجاح والتقدم بين سيدات المنطقة والعالم.

تمكين المرأة

ولفتت منال هلال، عضو مجلس النواب، إلى أن المرأة المصرية أصبحت تتقدم إلى قمم العمل التنفيذي والميداني وتساهم بقوة في دفع عجلة التنمية واحداث النمو الاقتصادي الذي يعود بثماره على كافة ابناء المجتمع، مشيرة إلي توليها العديد من المناصب الهامة.

وتابعت عضو مجلس النواب منال هلال، إن استمرار نجاح المرأة في تأدية الدور المطلوب منها يتطلب المزيد من التأهيل والتمكين وتحديدا في الاماكن النائية والتي ظلت فيها المراة لسنوات طويلة بعيدة عن الضوء، ولكن بفضل الدعم السياسي الحالي فانه يجب الوصول لهذه المراة واعادة وضعها بقوة على خريطة التنمية والمشاركة الفعالة في النهضة التي يشهدها المجتمع المصري حالياً.