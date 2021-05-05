جيهان البيومى: تمكين المرأة فى كل المجالات يُعلي قيم المساواة التي رسخها الدستور

/629903/جيهان-البيومى-تمكين-المرأة-فى-كل-المجالات-يعلي-قيم-المساواة-التي-رسخها-الدستور

أكدت النائبة، جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تمكين المرأة يعد أحد استراتيجيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مصر الحديثة، اعتمادًا على طاقات المصريين كافة، مشيرة إلي سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه لينتصر للمرأة مؤكدًا على عظمة المرأة وحرصه الدائم على الإهتمام بالمرأة ودورها في المجتمع.

الدستور ومكانة المرأة

ولفتت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لنوقع دوت الخليج، إلي أن مصر احتفلت بمرور 100 عام على مشاركة المرأة في الحياة العامة، وأن مصر تؤكد أهمية تعزيز مكانة المرأة، ومساهماتها الفعالة في بناء السلام، وتبذل قصارى جهدها للمساعدة في تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن.

المساواة بين المرأة والرجل

وأشارت جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتمكين المرأة والارتقاء بدورها في شتى المجالات لتتبوأ مكانتها التي تستحقها في المجتمع، وإعلاء قيم المساواة التي رسخها الدستور، مشيرة إلى تعاظم الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر نحو إقرار مبدأ المواطنة وحقوق المرأة بصدور دستور مصر 2014، والذي تضمن 21 مادة أنصفت المرأة المصرية وأهمها المادة (رقم 11) والتي تضمن أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

ثقة القيادة السياسية فى المرأة

وتابعت النائبة جيهان اليومي، عضو مجلس النواب:" تمكين المرأة فى الوظائف والمجالات المختلفة أسوة بالرجل، يؤكد ثقة القيادة السياسية فى دور المرأة وقدراتها على تحمل المسئولية وتولي القيادة.