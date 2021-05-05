مياه أسيوط: تركيب 5.500 قطعة موفرة بالمساجد الأهلية والكنائس

وأوضح أنه جارٍ البدء فى تركيب 5.500 قطعة موفرة كمرحلة رابعة تستكمل فيها الشركة تركيب القطع الموفرة بالكنائس والمساجد الأهلية.
وأشار أن تركيب القطع الموفرة يأتى ضمن خطة الشركة، لترشيد الاستهلاك وتوفير المياه حيث توفر القطع الموفرة نحو 50% من كمية المياه المستخدمة، عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالمياه المتدفقة وبإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه والذى ينعكس أيضا على قيمة فاتورة الاستهلاك.
وأضاف أن الشركة أطلقت حملة "بيع القطع الموفرة " بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه، من خلال توفيرها بجميع مراكز خدمة العملاء بالشركة فى أسيوط، وسيارة خدمة العملاء والتوعية المتنقلة.
وذكر أن الشركة تفعل جميع قنوات التواصل مع المواطنين للاستعلام وحجز وشراء القطع الموفرة أو الاستعلام عن أى استفسار يخص خدمات المياه والصرف الصحى، من خلال الخط ساخن 125 من أى تليفون أرضى أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990 ، و الواتس اب على رقم 01206179891، والصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق قراءتى المجانى ، وبرنامج CMS الإلكترونى.
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