القوى العاملة: توفير 4.176  فرصة عمل برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه

جدة - نرمين السيد - وقال وزير القوى العاملة، فى تصريحات صحفية اليوم: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التى تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتى يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكترونى www.manpower.gov.eg" النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة فى 13 محافظة هى: القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والمنوفية ، والبحيرة، ودمياط، وشمال سيناء، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من أبريل 2021 فى النشرة السابقة وعددها 1213 فرصة عمل.

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل فى 40 مدير مطعم براتب 5.500 جنيه، و100 مساعد مدير مطعم براتب 5.000 جنيه، و100 مشرف مطعم براتب 6000 جنيه، و300 كول سنتر، و300 عضو فريق، و150 طباخ، و30 خدمة عملاء، و20 كاشير، و10 مراقب كاميرات، و 10 فرد أمن، و25 سائق درجة ثانية، و40 شيف حلوانى، و160 بائع بقسم بسوبر ماركت، و5 خباز، و5 فنى سباكة، و5 فنى كهرباء.

وتابع الوزير قائلًا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل فى 1.001 فرد أمن، و50 فنى لحام، و50 فنى دوكو سيارات، و20 فنى خراطة، و20 فنى برادة وتجميع، و50 فنى تشطيبات ( فيبر)، و4 محاسبين براتب 4.500 جنيه، و15 مدير منطقة براتب 5.000 جنيه، و4 سكرتارية ، و50 مشرف أمن ، و20 سيدة تفتيش ، و12 عامل مخازن، و15 مساعد فنى انتاج ، و 4 سائق كلارك ، و2 مراقب جودة، و3 فنى جودة، و4 فنى تزييت وصيانة، و2 سائق درجة ثانية، ومسئول HR، و3 فنى كهرباء كنترول، و5 فنى إنتاج، و5 أخصائى تنمية، و20 أخصائى خدمات مالية.

كما تم توفير فرص عمل بالإسكندرية، تمثلت فى اخصائى مشتريات خارجية براتب يصل لـ 6000 جنيه، ومدير مخازن براتب يصل لـ 8.000 ج.

كما تم توفير فرص عمل بالإسكندرية؛ تمثلت فى اخصائى مشتريات خارجية براتب يصل لـ 6.000 جنيه، ومدير مخازن براتب يصل لـ 8.000 جنيه، و25 عامل إنتاج، و110 عامل عادى، و10 فنى صيانة، و50 عاملة إنتاج، و30 فنى طباعة ملابس، و15 مشرف انتاج، و2 تمريض، و4 مهندسين إنتاج، ومهندس تخطيط، ومهندس برمجيات براتب يصل لـ 10 آلاف جنيه وخبرة لا تقل عن 5 سنوات إلى 10 سنوات، و3 فنى تغليف، ومصمم جرافيك، و100 عامل خياطة، و30 مراقب جودة، و5 عمال مقص، و30 عامل تعبئة، و30 متدرب لمدة شهر براتب 1.200 جنيه مع توفير مواصلات، و2 فرد أمن، و2 فنى ثيرمو فورم، و3 عمال نظافة، و3 فنى طباعة أوفست و2 مساعد.

وفى الدقهلية: 5 منسق، و10 بائع، و2 كيميائى، و3 عمال تعبئة، وسائق معدات، و15 مسئول مبيعات، و10 عمال إنتاج، و3 خياط، و2 عمال تطريز.

كما تم توفير فرص عمل بالغربية شملت: مهندس كهرباء، و20 عامل خياطة، و2 فنى مقصدار، و2 عمال مخزن.

وفى دمياط يوجد فرص عمل لـ 4 بائعين، وسائقين درجة ثانية، و2 فرد أمن، و6 موظف إدارى، و2 أمين مخزن، و10 أخصائى تشغيل، و7 فنيى لحام، و5 فنى خراطة، و8 فنى ميكانيكى، و5 فنى كاوتش، و35 سائق " كلارك– لودر– حفار)،و5 فنى.

وهناك عدد من الوظائف فى أسيوط: 18 أخصائى تمويل، و15 أخصائية ائتمان، و2 عمال عاديين.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية مجموعة من فرص العمل شملت : 2 مهندسين انتاج ، و 2 مهندس تصميمات، ومهندس جودة، و2 مندوب مبيعات، و68 عمال إنتاج، و5 عمال تفصيل وحياكة رجالى، وأخصائى شئون عاملين، و5 فنى صيانة، و12 عمال تعبئة، و3 عمال خدمات، و5 فنى لحام، و13 فنى حدادة، و16 عامل تركيبات، و3 مسئولة كاشير، و5 فرد أمن، و4 منسق ممرات، و3 جزار، و10 نساج، و50 عامل خياطة، و25 عامل تطريز كمبيوتر، و20 عامل لاستيفاء نسبة 5 % من ذوى الهمم براتب 1.800 جنيه بشركتين.

وفى المنيا يوجد 75 فرصة عمل متاحة، منها: 5 موظفين استقبال، و8 سيرفيس، و4 فرد أمن، و8 إشراف داخلى، و5 أخصائى تمويل، و30 أخصائى خدمات مالية، و5 محاسبين، و5 أمين خزينة، و5 أخصائى نظم محاسبية.

أما المنوفية؛ فقد وفرت فرص عمل متنوعة فى العديد من المجالات ومنها: 22 فنى جودة، و36 عامل خياطة، و60 أخصائى خدمات مالية، و95 عامل سنجر وأورليه وأوفر، ومصمم باترون، و2 أمين مخزن، و40 عامل إنتاج، و7 عامل وعاملة تشطيب، و2 عمال تعبئة، و4 عجان، و5 عمال عاديين، و5 مساعد.

كما تم توفير فرص عمل شملت: فنى كهرباء، وفنى ميكانيكا، و عمال خدمات، وعمال إنتاج، وعمال صيانة، وأفراد أمن، ومعاونين خدمات، وعمال لاستيفاء نسبة 5 % من ذوى الهمم بمحافظات السويس وشمال سيناء وبورسعيد والبحيرة.