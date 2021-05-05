شعراوى: تحرير 25 ألف محضر لعدم ارتداء الكمامات الطبية منذ بداية رمضان

جدة - نرمين السيد - وأعلن وزير التنمية المحلية، عن قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بإغلاق أكثر من 23 ألف محل لمخالفة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات وفقا للضوابط الواردة بالقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

وأشار محمود شعراوى إلى أنه تم أيضا إغلاق 8.680 ورشة لمخالفة المواعيد و1.041 مطعم، و20 ألف مقهى وكافية و5.877 سوق مخالف وضبط حوالى 35 ألف شيشة يقدمها أصحاب المقاهى والكافيهات والمطاعم للمواطنين المترددين على تلك الأماكن مما يعرض صحة وسلامة المواطنين للخطر.

وأوضح الوزير أن تلك الفترة شهدت حملات يومية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز لمتابعة إلتزام المواطنين بإرتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا ، لافتاً إلى أنه تم تحرير حوالى 25 ألف محضر عدم ارتداء الكمامات الواقية .

وطالب محمود شعراوى، المواطنين وأصحاب المقاهى والكافيهات بالإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لكورونا للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، خصوصا مع زيادة أعداد الإصابات بكورونا خلال الفترة الحالية.

وطالب شعراوى المحافظين بضرورة التنبيه على رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالاستمرار فى تكثيف الحملات على مدار اليوم خاصة بعد الإفطار لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا والتعامل بحزم مع المخالفين لتلك الاجراءات للحد من زيادة أعداد الإصابات خصوصا مع قرب نهاية شهر رمضان والاستعداد لعيد الفطر المبارك.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية رفع الإشغالات المخالفة خصوصا فى الميادين والشوارع الرئيسية لعدم تعطيل الحركة المرورية للسيارات وسير المواطنين فى الشارع.

وقال محمود شعراوى إن المحافظات نجحت فى رفع كميات كبيرة من تراكمات القمامة والمخلفات اليومية من المراكز والمدن والأحياء والتخلص الآمن منها منذ بداية شهر رمضان وحتى 4 مايو الجارى لإستعادة المظهر الحضارى لشوارع المحافظات خلال الشهر الكريم والحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المحافظات قامت عبر الحملات اليومية التى تنظمها بإستخدام معدات وسيارات الأحياء والمراكز والمدن وهيئات النظافة والتجميل من رفع حوالى 1.5 مليون طن قمامة ومخلفات صلبة، لافتا إلى أهمية المشاركة المجتمعية من المواطنين لدعم ومساعدة جهود الدولة لإزالة تراكمات القمامة وعدم إلقاء القمامة فى الأماكن الغير مخصصة لذلك .

وأشاد محمود شعراوى بالجهود الملموسة التى تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات خلال الفترة الحالية فى كل الملفات التى تهم المواطنين وتنفيذ قرارات الحكومة فيما يخص فيروس كورونا وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية لتحقيق الإنضباط للشارع المصرى.

وأكد شعراوى أن الدولة تسعى للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، ولن تتهاون فى تنفيذ اجراءات مواجهة فيروس كورونا بكل حزم وستتخذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على أنه الوزارة جادة فى تقييم قيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء وفقا لجهودهم فى تطبيق الاجراءات الوقائية خلال الفترة الحالية للسيطرة على زيادة أعداد المصابين بكورونا.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة قيام قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بجولات مفاجئة جديدة على عدد من المحافظات لرصد أى مخالفات خصوصا بعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية خاصة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى وتقديم الشيشة وعدم الالتزام بنسبة 50 % من أعداد المترددين على تلك المنشأت.

كما وجه محمود شعراوى، المحافظين بالإستمرار فى أعمال الرش والتعقيم والتطهير للشوارع والميادين والأماكن العامة والمصالح الحكومية والخدمية والمواقف والأسواق بصفة دورية وعدم دخول أى شخص إلى المبانى الحكومية والخدمية بدون إرتداء كمامة طبية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف فى كل المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع الجهات المعنية، كما تتلقى الوزارة أى شكاوى بشأن عدم الإلتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية على مبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن "15330" أو رقم الواتس آب "01150606783" أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك "www.facebook.com/sotakmasmwo".