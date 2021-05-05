السفير المصرى فى فرنسا يهنئ إيبارشية باريس بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - تكون الوفد من السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، الذى نقل لشعب الإيبارشية تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى لهم بالعيد، وبرفقته السفير شريف الديوانى القنصل المصرى العام فى باريس وعدد من الدبلوماسيين المصريين رفيعى المستوى بسفارتنا هناك.

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