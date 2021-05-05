وزير التعليم العالى: القيادة السياسية تدعم مشروعات تطوير الجامعات الحكومية

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة عين شمس.. فى إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية.





وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تطوير استقبال مستشفى النساء التوليد، وتطوير القاعات الرقمية بكلية الألسن، وتطوير أكاديمية القلب، وتطوير قاعات الامتحانات بكلية الطب، ورفع كفاءة جراج أكاديمية القلب، وتطوير مركز الأبحاث وواجهات مبنى الأقسام بكلية الطب، وإنشاء المطعم المفتوح بالمدينة الجامعية، وتجهيز مركز البيانات ومركز المعلومات بالحرم الرئيسى، وتطوير بدروم مستشفى الطوارئ، وتطوير الموقع العام للحرم الرئيسى، وتطوير القاعات الرقمية والقاعات الدراسية بكلية الألسن، وتطوير قصر الزعفران من الخارج، ورفع كفاءة مقر رعاية الشباب، وتركيب مصاعد داخل مستشفى الدمرداش الجراحى لتوفير مزيد من الراحة للمترددين على المستشفى، وزراعة الموقع العام للحرم الرئيسى، والانتهاء من المرحلة الأولى لفرش القاعات الدراسية بكلية الألسن، وتجهيز مركز الإبصار وشئون الطلاب، ومسرح كلية البنات، وتجهيز ملاعب المدينة الجامعية.

وأشار التقرير إلى أنه جارٍ استكمال تطوير قسم الكُلى، واستكمال تطوير قاعات دراسية بكلية الألسن (6-8 قاعات)، واستكمال مشروع معمل الدرن والفطريات، واستكمال أعمال تكييف مستشفى النساء، وتطوير الموقع العام لمستشفى الجراحة بالدمرداش وقاعات الاجتماعات، وإنذار حريق مستشفى النساء، بجانب إنشاء جراج متعدد الطوابق وتمهيد الطرق الداخلية لعربات الإسعاف بمستشفى الدمرداش.

وأضاف التقرير أنه جار بناء مبنى نموذجى للاستقبال والطوارئ، وتجهيز 4 كليات للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة (آداب – حقوق – علوم - حاسبات)، وإنشاء شبكة مكافحة الحريق وأجهزة إنذار بالعيادات الخارجية وإنشاء شبكة مياه وخزانات لأكاديمية جراحة القلب، وأعمال تطوير بمستشفى الطوارئ، واستكمال المرحلة الثانية من تطوير الموقع العام للحرم الرئيسى، وتطوير كوبرى المشاه من حرم 1 وحرم 2، وتطوير محطة كهرباء مستشفى الأطفال ومستشفى النساء، وتطوير مستشفى الأطفال، إنشاء جراج متعدد الطوابق بحرم كلية التجارة، وإنشاء شبكة حريق لمستشفى النساء، ورفع كفاءة واجهات كليتى الصيدلة وطب الأسنان، وتطوير أحد المدرجات بكلية الطب ومركز الابتكار بالمدينة الجامعية، ومسرح كلية التربية النوعية.

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجارى تنفيذها فى جامعة عين شمس تبلغ نحو بتكلفة مليار و786 مليون جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالى بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة عين شمس، مؤكدا دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بكل عناصرها.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر لمؤسسات العالى على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالى المرتبطة بإتاحة فرص التعليم الجامعى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.