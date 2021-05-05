الأرصاد: بدءا من الغد انخفاض تدريجى فى الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية، إن البلاد تشهد طقس شديد الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية ، مشيرًا إلى أن ذروة الارتفاع سٌجلت أمس واليوم ، وتصل الحرارة إلى 42 درجة بين فترة الظهيرة والعصر.

وتوقع مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، انكسار الحرارة غدا بنحو 3 درجات ، يليه انخفاضًا آخر يوم الجمعة لتسجل الحرارة 36 درجة الجمعة، مؤكدا عودة ارتفاع الحرارة مرة أخرى السبت لتسجل 40 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.