نائب وزير الخارجية التركي يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء ، السفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، في زيارة أولى لمسئول تركي منذ عدة سنوات، وذلك لإجراء المشاورات السياسية بين مصر وتركيا ، ضمن خطة استعادة العلاقات بين البلدين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، والوفد المرافق له، قدم علي الطائرة التركية القادمة من إسطنبول ، وقامت السلطات بإنهاء إجراءات وصولهم .

من جانبها قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها منذ ساعات ، تعقد جلسة مباحثات بين السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي ، وذلك اليوم وغد في القاهرة ، وستركز المناقشات الاستكشافية على الخطوات الضرورية ، التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلديّن على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.

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