وزير التنمية المحلية يتابع جهود المحافظات خلال شهر رمضان فى تطبيق الاجراءات...

*شعراوى : غلق 31 ألف محل وورشة لمخالفة المواعيد الصيفية .. و20 ألف مقهى وكافية مخالف وضبط 35 ألف " شيشة " فى حملات بالمحافظات*

*وزير التنمية المحلية : تحرير 25 ألف محضر لعدم إرتداء الكمامات الطبية .. ورفع وإزالة 1.5 مليون طن مخلفات صلبة بالأحياء والمدن والمراكز*

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، عدداً من التقارير من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود المحافظات فى متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، خلال الفترة من بداية شهر رمضان المبارك 13 أبريل الماضى وحتى 4 مايو 2021 وكذا جهود إزالة ورفع تراكمات المخلفات والقمامة خلال نفس الفترة أيضاً.

وأعلن وزير التنمية المحلية ، عن قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بإغلاق أكثر من 23 ألف محل لمخالفة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات وفقاً للضوابط الواردة بالقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم أيضاً إغلاق 8680 ورشة لمخالفة المواعيد و1041 مطعم ، و20 ألف مقهى وكافية و5877 سوق مخالف وضبط حوالى 35 ألف شيشة يقدمها أصحاب المقاهى والكافيهات والمطاعم للمواطنين المترددين علي تلك الأماكن مما يعرض صحة وسلامة المواطنين للخطر .

وأوضح الوزير أن تلك الفترة شهدت حملات يومية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز لمتابعة إلتزام المواطنين بإرتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا ، لافتاً إلى أنه تم تحرير حوالى 25 ألف محضر عدم إرتداء الكمامات الواقية

وطالب اللواء محمود شعراوى ، المواطنين وأصحاب المقاهى والكافيهات بالإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لكورونا للحفاظ على سلامة وصحة الجميع ، خاصة مع زيادة أعداد الإصابات بكورونا خلال الفترة الحالية .

وطالب " شعراوى" المحافظين بضرورة التنبيه على رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالاستمرار في تكثيف الحملات على مدار اليوم خاصة بعد الإفطار لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا والتعامل بحزم مع المخالفين لتلك الاجراءات للحد من زيادة أعداد الإصابات خاصة مع قرب نهاية شهر رمضان والإستعداد لعيد الفطر المبارك.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية رفع الإشغالات المخالفة خاصة فى الميادين والشوارع الرئيسية لعدم تعطيل الحركة المرورية للسيارات وسير المواطنين فى الشارع .

وقال اللواء محمود شعراوى أن المحافظات نجحت فى رفع كميات كبيرة من تراكمات القمامة والمخلفات اليومية من المراكز والمدن والأحياء والتخلص الآمن منها منذ بداية شهر رمضان وحتى 4 مايو الجاري لإستعادة المظهر الحضارى لشوارع المحافظات خلال الشهر الكريم والحفاظ على صحة المواطنين .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المحافظات قامت عبر الحملات اليومية التى تنظمها بإستخدام معدات وسيارات الأحياء والمراكز والمدن وهيئات النظافة والتجميل من رفع حوالى 1.5 مليون طن قمامة ومخلفات صلبة ، لافتاً إلى أهمية المشاركة المجتمعية من المواطنين لدعم ومساعدة جهود الدولة لإزالة تراكمات القمامة وعدم إلقاء القمامة فى الأماكن الغير مخصصة لذلك .

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود الملموسة التى تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات خلال الفترة الحالية فى كافة الملفات التى تهم المواطنين وتنفيذ قرارات الحكومة فيما يخص فيروس كورونا وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية لتحقيق الإنضباط للشارع المصرى .

وأكد شعراوى على أن الدولة تسعى للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ، ولن تتهاون فى تنفيذ اجراءات مواجهة فيروس كورونا بكل حزم وستتخذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على أنه الوزارة جادة فى تقييم قيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء وفقاً لجهودهم فى تطبيق الاجراءات الوقائية خلال الفترة الحالية للسيطرة على زيادة أعداد المصابين بكورونا .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة قيام قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بجولات مفاجئة جديدة على عدد من المحافظات لرصد أى مخالفات خاصة بعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية خاصة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى وتقديم الشيشة وعدم الالتزام بنسبة 50 % من أعداد المترددين على تلك المنشأت .

كما وجه اللواء محمود شعراوى ، السادة المحافظين بالإستمرار فى أعمال الرش والتعقيم والتطهير للشوارع والميادين والأماكن العامة والمصالح الحكومية والخدمية والمواقف والأسواق بصفة دورية وعدم دخول أى شخص إلى المبانى الحكومية والخدمية بدون إرتداء كمامة طبية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف في كافة المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع الجهات المعنية، كما تتلقى الوزارة أي شكاوى بشأن عدم الإلتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية على مبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/sotakmasmwo).