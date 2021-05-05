/629904/غزل-المحلة-قاهر-الكبار-أسقط-الأهلي-والزمالك-وبيراميدز-في-استاد-الرعب

حقق فريق غزل المحلة الفوز علي النادي الأهلي في مفاجأة من العيار الثقيل بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "المحلة" ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الممتاز.

فريق غزل المحلة نتائج تاريخية بعدتفوقه على الفرق الكبرى في ملعبه وذلك بعد أن فاز على القطبين الأهلي والزمالك وتعادل مع بيراميدز بنتيجة 2-2 في هذا الملعب.

فيما قد عاني الفريقين الأهلي والزمالك كثيرا على هذا الملعب، المارد الأحمر خاض 15 مباراة فاز بصعوبة في 8 مباريات على هذا الملعب وخسر 3 لقاءات وتعادل في 4 مباريات أي أنه أضاع 15 نقطة عندما واجه غزل المحلة.

بينما نادي الزمالك تلقي خسارة أمام غزل المحلة على ملعب الأخير بهدفين لهدف في فبراير الماضي، فقد خاض 9 مباريات على هذا الملعب، وخلال 15 مباراة سابقة للغزل بالدوري خسر بها الزمالك 6 نقاط، إذ تعادل في ثلاث مباريات، لكنه نجح في الفوز في 6لقاءات أخرى.

موعد مباراة الزمالك

ويستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس القادم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز 2021.

تعرف على تاريخ مواجهات ريال مدريد وتشيلسي قبل مواجهة الليلة

كانت مباراة الزمالك الأخيرة ضد نادي بيراميدز، وتعادل معه بهدف لمثله، وذلك بعد أن تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، ليستمر الفارس الأبيض في الصدارة برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

القنوات الناقلة

وتذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت.

وحقق بيراميدز تعادلا هاما مع الزمالك بهدف لكل فريق سجل للفريق السماوي بداء عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول للفريق السماوي وتعادل أشرف بن شرقي للفارس الأبيض، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليمنح فرصة تصدر الدوري الممتاز للنادي الأهلي.

وسجل عبدالله السعيد الهدف الأول بين الفريقين في الدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول بعد مهارة ممتازة ومرواغة ناجحة لمحمود الونش مدافع الزمالك قبل أن يسكنها شباك محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض، قبل أن يتعادل أشرف بن شرقي لصالح الفارس الأبيض.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 31 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وذلك خلف الأهلي وصيف البطولة برصيد 37 نقطة من 16 مواجهة وبفارق مباراتين، فيما رفع الفارس الأبيض رصيده عند النقطة 41 في المركز الأول بجدول الترتيب من 19 مباراة.

موعد مباراة الاهلي

بينما يستعد النادي الأهلي لمبارته غداً الخميس أمام فريق الاتحاد السكندري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.