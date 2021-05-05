/629906/طقس-شديد-الحرارة-ننشر-موعد-انكسار-الموجة-الحارة

تحل علينا موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد فيها استمرار ارتفاع درجات الحرارة نتيجة لكتلة هوائية شديدة الحرارة تهب من الاتجاه الشرقى.

كما يرافقها مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على مزيد من الارتفاع فى درجات الحرارة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة وتصل ذروة الموجة الحارة اليوم الأربعاء.

وتستمر خلال الأيام المقبلة وسط توقعات بانخفاض مؤقت وطفيف يوم الجمعة، لتعاود مرة أخرى ارتفاعها مع الأسبوع المقبل. والمتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 40 درجة بينما تصل على جنوب البلاد إلى 43 درجة، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق متفرقة من شمال الصعيد وجنوب سيناء. وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل خلال السحور.

- طقس يوم الأربعاء 5 مايو: طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

- طقس الخميس 6 مايو: نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. - طقس يوم الجمعة 7 مايو:

اعتبارا من الجمعة انخفاض مؤقت فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- طقس يوم السبت 8 مايو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

- طقس يوم الأحد 9 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة

- طقس يوم الاثنين 10 مايو:

اعتبارا من الاثنين انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.