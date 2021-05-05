/629908/هشام-حسين-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-سوء-الاتصالات-بعدد-من-المناطق-بالجيزة

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن سوء خدمة الإتصالات بمناطق حدائق الأهرام، الطوابق / فيصل، المريوطية، كفر الجبل، كفر المنفي، المجزر الآلي، والشوربجي.

هشام حسين: سوء الاتصالات والإنترنت سبب فى تعطل مصالح الناس

وقال النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الموجه لرئيس مجلس النواب:” أشتكى أغلب أهالي هذه المناطق من سوء خدمات الإتصالات والإنترنت، وهو ما يتسبب في تعطيل مصالحهم، لاسيما وأن عدد كبير من الخدمات الحكومية وغيرها تتم "أون لاين".

هشام حسين يشدد على ضرورة توافر كافة الوسائل التى تساهم فى استغلال التكنولوجيا

وأشار عضو مجلس النواب، هشام حسين، إلى أنه في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي، أصبح لزاما توفير كافة الوسائل التي تساهم في استغلال التكنولوجيا أفضل استغلال لتسهيل حياة المواطنين.

وأكد أن سوء خدمة الإتصالات والإنترنت له تأثيرات سلبية كذلك على العملية التعليمية في ظل المنظومة الجديدة والإعتماد بشكل أساسي التعليم عن بعد "أون لاين"، لاسيما في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وطالب عضو مجلس النواب، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لدراسة الأزمة ووضع الحلول اللازمة لها، وخصوصا توفير محطات تقوية للشبكات المختلفة من أجل تقديم خدمة أفضل لصالح الأهالي.