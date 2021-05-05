كفيفات أبطال فيلم "دوّار" بإعلام بني سويف.. نماذج بشرية مُشرقة

/629909/كفيفات-أبطال-فيلم-دوار-بإعلام-بني-سويف-نماذج-بشرية-مشرقة

تطرق مجموعة من طلاب قسم الإذاعة وتلفزيون بكلية الإعلام جامعة بني سويف، من خلال فيلم تسجيلي قصير باسم "دوّار" الذي يستعرض من خلال نماذج مُشرقة، نماذج بشرية من الفتيات الكفيفات تتشابه كثيرًا مع زهرة دوار الشمس، لذلك تم اختيار اسم "دوّار"، بالإضافة إلى أن هذا العمل يأتي لتصحيح النظرة المجتمعية عن الفتيات الكفيفات.

فيلم “دوّار" مشاهد من حياة الكفيفات

وضم فيلم "دوّار" مشاهد من حياة الفتيات الكفيفات من أوركسترا النور والأمل، وسلطوا الضوء على أن هؤلاء الفتيات تتبع النور وكأنها لا ترى من الحياة سوى الأمل.

وتوجه طلاب مشروع "دوّار" بالشكر للأستاذة آمال فكري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "النور والأمل"، واستاذة نجاة رضوان المدير التنفيذي للجمعية على المساعدات والتسهيلات والتي قدمتها للفريق، كما وجهوا الشكر لكلية الإعلام جامعة بني سويف، والدكتور عبدالعزيز السيد، عميد كلية الإعلام بالجامعة، والدكتورة رشا عادل رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بالكلية.

تفاصيل وكواليس الفيلم

وأضافت تقى عبدالرحيم، أنه تم إعادة بعض المشاهد في الفيلم لأكثر من مرة، كما أنه كان هناك استجابة كبيرة من قبل مسئولي فريق أوركسترا "النور والأمل"، ونوة عمرو هلال، على أنهم شاركوا في بروفات الأوركسترا لاكثر من 3 أسابيع؛ ليكون هناك محتوى مُصور بطريقة جيدة، كما أن هذا الفيلم لإعادة النظر للفتيات الكفيفات ودورهم الحضاري في المجتمع.

يذكر أن فيلم "دوّار"، تحت إشراف الدكتورة منة دياب، الدكتورة بقسم الإذاعة والتلفزيون ورئيس القناة التلفزيونية والراديو لجامعة بني سويف، وأعضاء مشروع التخرج "دوّار"، هم: تقي عبدالرحيم، أمنية مصطفى، وعمرو خالد، عمرو الخولي، شيماء مصطفى مشعل، سلمي محمد، ومحمد رضا، هيلانة عادل، وأسامة جاد، عصام متولي، عمرو هلال.