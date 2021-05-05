خالد الغندور يثير الجدل حول بيان الأهلي.. تفاصيل

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وقال الغندور : " أتمنى الأهلى يتمسك بقراراه وميرجعش فيه " واصل أن طلب الأهلى لحكام أجانب يتكرر دائما ، وطالب من إدارة الأهلى التمسك بالقرار، وعدم التراجع.

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اختتم الغندور حديثه بأنه يدعم فكرة جلب حكام أجانب، وخاصة للڤار لأن دورهم سوف يكون مؤثر للغاية في لقتءات النادى الأهلى .

الجدير بالذكر ان يستعد نادي الزمالك وغريمه التقليدي الأهلي لمباراته القمة والتي من المقرر إقامتها يوم 10/5 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس القادم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز 2021.

كانت مباراة الزمالك الأخيرة ضد نادي بيراميدز، وتعادل معه بهدف لمثله، وذلك بعد أن تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، ليستمر الفارس الأبيض في الصدارة برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

القنوات الناقلة

وتذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت.

وحقق بيراميدز تعادلا هاما مع الزمالك بهدف لكل فريق سجل للفريق السماوي بداء عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول للفريق السماوي وتعادل أشرف بن شرقي للفارس الأبيض، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليمنح فرصة تصدر الدوري الممتاز للنادي الأهلي.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 31 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وذلك خلف الأهلي وصيف البطولة برصيد 37 نقطة من 16 مواجهة وبفارق مباراتين، فيما رفع الفارس الأبيض رصيده عند النقطة 41 في المركز الأول بجدول الترتيب من 19 مباراة.

حقق فريق سموحة نتيجة جيدة أمام الأهلي وفاز عليه بهدفين لهدف، لكنه تعادل في المباراة التالية مع نادي الاتحاد، ويحتل الأزرق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة.