عاجل- التعليم العالى تنفى إيقاف الدراسة واستبدال الامتحانات بأبحاث

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات والاستعاضة عنها بتقديم أبحاث.





وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات أو إلغاء الامتحانات والاستعاضة عنها بتقديم أبحاث، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات فى هذا الشأن.

وشددت الوزارة على انتظام سير العملية التعليمية للفصل الدراسى الحالى بكافة الجامعات مع تطبيق نظام التعليم الهجين والذى يعتمد على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية، مع عقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى مواعيدها المحددة طبقاً للخريطة الزمنية المقررة، مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية فى ظل أزمة كورونا.

وفى سياق متصل، تلتزم كافة المعاهد والجامعات بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التى تحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال العمل على تقليل أعداد الطلاب فى المدرجات وقاعات التدريس والمعامل، فضلاً عن الحرص على تقليل الزمن المخصص لجميع المحاضرات والدروس العلمية، مع مراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفى تلك الإجراءات.