كسر ماسورة يؤثر على ضخ المياه فى 3 قرى بشبين القناطر

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، اليوم الأربعاء، عن حدوث عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسى قطر 700 مم خرسانى، ما سبب ضعف المياه بقرى (طحانوب - الكوم الأحمر - الزهويين) بمدينة شبين القناطر.





وأوضحت الشركة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أنه من المنتظر بدء الأعمال ظهر اليوم، والانتهاء الساعة 9 مساء، مؤكدة أنها ستشغيل جميع المحطات الارتوازيه بالقرى المتأثره بالضعف. وأعربت الشركة عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن ارادتها، مؤكدة أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب، وفى حال طلبها رجاء الاتصال على رقم 01200288880

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