النائب محمود سامى: حياة كريمة أول خطوة حقيقة لجنى ثمار التنمية

جدة - نرمين السيد - طالب النائب محمود سامى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، وزيرة التخطيط أثناء الجلسة الأولى للجنة الاقتصادية الخاصة بمناقشة خطة التنمية المستدامة العام المالى 22/21 بمراعاة ٤ نقاط تمثل ملاحظات أولية للحزب على ملامح الخطة النى عرضتها الوزيرة وفريقها المعاون.





وقال سامى إن الملاحظة الأولى تمثلت فى مطالبة الحزب بمناقلة بين البنود الاستثمارية فى الخطة وذلك لمراعاة أولويات الانفاق الضرورية، ومنها على سبيل المثال ، تأجيل قطار العين السخنة - العلمين، وصرف البنود المالية المخصصة له على تطوير خطوط القطار القديم لتجنب أى حوادث مستقبلية، وكذلك تنفيذ بعض الطرق الهامة المحورية فى الاقاليم.

وأضاف سامى فى تصريحات له اليوم على هامش اجتماع اللجنة أنه يمكن تأجيل خطة القطار الكهربائى الجديد الذى لن يؤثر تأجيله سلبا على حياة المواطنين حاليا، على عكس ما يحدث من أضرارا بالغة نتيجة تهالك خط السكة الحديد الحالى، وبالتالى يمكننا إنقاذ حياة مئات بل الآلاف البشر، فى ظل الحوادث المتتالية فى الخطوط القديمة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بمبادرة حياة كريمة واصفا إياه بأنها أول خطوة حقيقة لجنى ثمار التنمية، معلنا فى الوقت ذاته تحفظه على طريقة تنفيذ الخطة وتوزيع استثماراتها، وطالب الوزيرة برفع طلبه للقيادة السياسية بتعديل طريقة تنفيذ المبادرة ليكون الصرف على هيئة تنفيذ مشروعات قومية عامة تطول كل مراكز وقرى الجمهورية، بدلا من تخصيصها فى شكل مرحلى على مراكز وقرى بعينها، وتأجيل مراكز وقرى أخرى تظل محرومة من ثمار المشروع ومشروعات التنمية الأخرى اكثر من عامين، مقترحا مشروعات مثل تعميم الصرف الصحى وتوصيل المياه على مستوى الجمهورية وبكل المحافظات ثم الانتقال لمشروع قومى لتطوير المستشفيات الصحية، ثم مشروع لانشاء المدارس وهكذا، وتتحقق بذلك العدالة فى توزيع الخطة الاستثمارية لكل موطن فى مراكز وقرى مصر بشكل متوازى.

واستشهد النائب بمحافظته قائلا: "لدينا فى محافظة الدقهلية التى أتشرف بتمثيلها فى المجلس مركز واحد مدرج فى هذه المرحلة ضمن مبادرة حياة كريمة فى حين أن حوالى 17 مركزا لن تستفيد من المبادرة خلال سنتين قادمتين أو أكثر، وهو ما سيضع عبئًا على نواب تلك المراكز وكذلك الحكومة من شكاوى أهالى تلك المراكز بخصوص تأخر كل مشروعاتهم التى طالبوا بها لسنين طويلة وتوقعوا تنفيذها خلال السنتين القادمتين.

كما أبدى سامى تحفظه لوزيرة التخطيط على معدل النمو المستهدف فى الخطة والبالغ 5.4%؜، مضيفا أن هذه النسبة متفائلة فى ظل توقع امتداد الاثر الاقتصادى لفيروس كورونا ولمعظم العام المالى محل الخطة ، وهو نفس الشئ الذى حدث العام الماضى وحذر منه الحزب وتحققت رؤيته، متابعا أن أثر إهمال تلك الملاحظة قد يضع خطة استثمارية ضاغطة وفتح مشروعات كبيرة نعجز عن تمويلها فى النهاية ونضطر معه لزيادة معدلات الاقتراض او فرض أعباء جديدة على المواطنين.

كما تحفظ النائب على المبلغ المخصص لتمويل الخطة الاستثمارية من الاستثمارات الخاصة والمتوقع أن يصل إلى 371 مليار جنيه مصرى، مشيرا إلى أنه لا يعلم كيف ستأتى الاستثمارات الخاصة بهذا الرقم الكبير وانه لا يزال لدينا عمل كبير لجذب هذا الحجم من الاستثمارات فى شكل حزم التحفيزية وبعض التشريعات والتطبيقات لتحقيق عدالة المنافسة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وكشف عن أن وزيرة التخطيط أوضحت فى هذا الصدد عن أن وزارة التجارة والصناعة تنظر فى عدد من التشريعات الخاصة بعدالة المنافسة ومنع الاحتكار.