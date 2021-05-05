القوى العاملة تحرر 138 محضرا لمنشآت مخالفة بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، بالتفتيش العمالى على 1.078 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 138 محضر لمنشآت مخالفة للقانون.





وأشار الوزير إلى أن المديرية عيّنت 2.534 شاباً، من بينهم 36 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن تسجيل 5.780 شابًا باحثًا عن العمل.

وأوضح على حامد الزقم، مدير المديرية، فى تقريره للوزير، عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضى، إلى أن المديرية استخرجت 2.582 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

وقال مدير المديرية: إن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 22 ألف جنيه لـ9 عمال، منها 6 آلاف جنيه منح مولود لـ3 عمال، و4 منح زواج بمبلغ 12 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2.000 جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 2.000 جنيه.

كما قامت المديرية بعقد 4 ندوات للتوعية، والتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 405 منشآت لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 299 محضراً للمنشآت المخالفة.