السبت المقبل.. بدء الإجازة بالمدن الجامعية في جامعة الأزهر

قال المركز الإعلامي بجامعة الأزهر إن إدارة المدن الجامعية بالجامعة قررت منح الطلاب والطالبات، المقيمين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر إجازة عيد الفطر بدءًا من يوم السبت القادم 8 من مايو الجاري.

وأضاف المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن عودة الطلاب والطالبات ستكون يوم الجمعة الموافق 21 من مايو، لافتًا إلى أن صرف الوجبات الغذائية سوف يبدأ في 24 من مايو.

جدير بالذكر أن إدارة المدن الجامعية قررت الإخلاء من المدن الجامعية يوم السبت القادم، وآخر يوم لصرف الوجبات سيكون الأحد 9 من مايو، وسيتم استثمار هذه الفترة في إجراء عمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع مباني المدن الجامعية في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.