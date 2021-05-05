القوى العاملة تعلن توفير 4176 فرصة عمل

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 4176 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص فى 13 محافظة لشغلها خلال شهر مايو 2021.

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكترونى www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 13 محافظة هي : القاهرة ، والإسكندرية ، والشرقية، والقليوبية ، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والمنوفية ، والبحيرة، ودمياط ، وشمال سيناء، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من أبريل 2021 في النشرة السابقة وعددها 1213 فرصة عمل.

ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 40 مدير مطعم براتب 5500 جنيه، و100 مساعد مدير مطعم براتب 5000 جنيه، و100 مشرف مطعم براتب 6000 جنيه، و300 كول سنتر، و300 عضو فريق، و150 طباخ، و30 خدمة عملاء، و20 كاشير، و10 مراقب كاميرات، و 10 فرد أمن، و25 سائق درجة ثانية، و40 شيف حلواني، و160 بائع بقسم بسوبر ماركت، و5 خباز، و5 فنى سباكة، و5 فني كهرباء.

وتابع الوزير قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 1001 فرد أمن، و50 فنى لحام، و50 فنى دوكو سيارات، و20 فنى خراطة، و20 فنى برادة وتجميع ، و50 فنى تشطيبات ( فيبر)، و4 محاسبين براتب 4500 جنيه، و15 مدير منطقة براتب 5000 جنيه، و4 سكرتارية، و50 مشرف أمن، و20 سيدة تفتيش، و12 عامل مخازن، و15 مساعد فنى انتاج، و4 سائق كلارك، و2 مراقب جودة، و3 فنى جودة، و4 فنى تزييت وصيانة، و2 سائق درجة ثانية، ومسئول HR، و3 فنى كهرباء كنترول، و5 فنى إنتاج، و5 أخصائى تنمية، و20 أخصائي خدمات مالية.

كما تم توفير فرص عمل بالإسكندرية ، تمثلت في اخصائي مشتريات خارجية براتب يصل لـ 6000 جنيه ، ومدير مخازن براتب يصل لـ 8000 جنيه ، و 25 عامل إنتاج ، و110 عامل عادي ، و 10 فنى صيانة ، و 50 عاملة إنتاج ، و 30 فنى طباعة ملابس ، و 15 مشرف انتاج ، و 2 تمريض ، و4 مهندسين انتاج ، ومهندس تخطيط ، ومهندس برمجيات براتب يصل لـ 10 آلاف جنيه وخبرة لا تقل عن 5 سنوات إلى 10 سنوات ، و 3 فنى تغليف ، ومصمم جرافيك ، و 100 عامل خياطة ، و 30 مراقب جودة ، و 5 عمال مقص ، و 30 عامل تعبئة ، و 30 متدرب لمدة شهر براتب 1200 جنيه مع توفير مواصلات ، و 2 فرد أمن ، و 2 فنى ثيرمو فورم ، و3 عمال نظافة ، و 3 فنى طباعة أوفست و 2 مساعد.

وفي الدقهلية يوجد 5 منسق ، و 10 بائع ، و 2 كيميائى ، و 3 عمال تعبئة ، و سائق معدات ، و 15 مسئول مبيعات ، و 10 عمال إنتاج ، و 3 خياط ، و 2 عمال تطريز.

كما تم توفير فرص عمل بالغربية شملت : مهندس كهرباء ، و 20 عامل خياطة ، و 2 فنى مقصدار ، و 2 عمال مخزن.

وفي دمياط يوجد فرص عمل لـ 4 بائعين، و2 سائق درجة ثانية، و 2 فرد أمن، و 6 موظف إداري، و2 أمين مخزن، و10 أخصائي تشغيل، و7 فنيين لحام، و 5 فنى خراطة، و8 فنى ميكانيكي، و5 فنى كاوتش، و35 سائق ( كلارك – لودر – حفار)، و5 فنى.

وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت : 18 أخصائي تمويل، و 15 أخصائية إئتمان، و2 عمال عاديين .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية مجموعة من فرص العمل شملت : 2 مهندسين إنتاج، و2 مهندس تصميمات، ومهندس جودة، و2 مندوب مبيعات، و 68 عمال إنتاج، و5 عمال تفصيل وحياكة رجالي، وأخصائي شئون عاملين، و5 فنى صيانة ، و 12 عمال تعبئة، و3 عمال خدمات، و5 فنى لحام، و13 فنى حدادة، و16 عامل تركيبات، و3 مسئولة كاشير، و 5 فرد أمن ، و 4 منسق ممرات ، و 3 جزار، و 10 نساج، و 50 عامل خياطة، و25 عامل تطريز كمبيوتر، و 20 عامل لاستيفاء نسبة 5% من ذوى الهمم براتب 1800 جنيه بشركتين.

وفي المنيا يوجد 75 فرصة عمل متاحة، منها: 5 موظفين استقبال، و 8 سيرفيس، و4 فرد أمن، و8 إشراف داخلي، و 5 اخصائي تمويل ، و30 أخصائي خدمات مالية، و5 محاسبين، و5 أمين خزينة، و5 أخصائي نظم محاسبية .

أما المنوفية فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها : 22 فنى جودة ، و 36 عامل خياطة ، و 60 أخصائي خدمات مالية، و95 عامل سنجر وأورليه وأوفر، ومصمم باترون، و2 أمين مخزن، و40 عامل إنتاج، و7 عامل وعاملة تشطيب، و2 عمال تعبئة ، و 4 عجان، و 5 عمال عاديين ، و5 مساعد.

كما تم توفير فرص عمل شملت، فنى كهرباء، وفنى ميكانيكا، و عمال خدمات ، وعمال إنتاج ، وعمال صيانة، وأفراد أمن، ومعاونين خدمات، وعمال لاستيفاء نسبة 5 % من ذوى الهمم بمحافظات السويس وشمال سيناء وبورسعيد والبحيرة .