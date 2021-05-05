/629915/المدير-الفنى-لغزل-المحلة-التحكيم-يريد-فقط-اظهار-الأهلي-مظلوم-أمام-جماهيرة

وقال خالد عيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم:” نحن لم نتوقع فوز غزل المحلة أمام الأهلي والزمالك، ولكن تعاقدت مع لاعبين "جعانة كورة" ودايما بشوف لاعبى الدرجة الثانية مواهب كبيرة تستحق نظرة".

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وتابع حديثة قائلاً :"بعض من الناس تتحدث ان هدف الفوز ليس فاول” طب أزاي ياجماعة” اى حكم بيحكم مباراة للأهلى أو الزمالك بيكون عليه ضغوط كبيرة خايف يغلط ويتخذ قرار بعدم تحكيمه للقطبين مجدداً".

ووأصل:"عندما شاهدالاستوديو التحكيمى فوجئت بحديث أحمد الشناوى يريد فقط اظهار الأهلي مظلوم أمام جماهيرة، لم يستطيع حتى يستعرض حالات المحلة وأن لينا مثلا ركلة جزاء مليون فى المائة ضد محمد الشناوى والولد قالى بعد الماتش "أقسم بالله خبط رجلى فيها".

واستكمل:”لعبة محمد هانى تستحق ركلة جزاء بالامانة تحتسب حيث تحدث مع اللاعب بعد انتهاء المباراة لأن فيها تهور ولازم تكون هادى فى الحتة دى من الملعب”.

وحقق فريق غزل المحلة الفوز علي النادي الأهلي في مفاجأة من العيار الثقيل بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "المحلة" ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الممتاز.

فريق غزل المحلة نتائج تاريخية بعدتفوقه على الفرق الكبرى في ملعبه وذلك بعد أن فاز على القطبين الأهلي والزمالك وتعادل مع بيراميدز بنتيجة 2-2 في هذا الملعب.

فيما قد عاني الفريقين الأهلي والزمالك كثيرا على هذا الملعب، المارد الأحمر خاض 15 مباراة فاز بصعوبة في 8 مباريات على هذا الملعب وخسر 3 لقاءات وتعادل في 4 مباريات أي أنه أضاع 15 نقطة عندما واجه غزل المحلة.

بينما نادي الزمالك تلقي خسارة أمام غزل المحلة على ملعب الأخير بهدفين لهدف في فبراير الماضي، فقد خاض 9 مباريات على هذا الملعب، وخلال 15 مباراة سابقة للغزل بالدوري خسر بها الزمالك 6 نقاط، إذ تعادل في ثلاث مباريات، لكنه نجح في الفوز في 6لقاءات أخرى.