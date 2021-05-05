/629920/مصطفي-محمد-سنعيد-بيشكتاش-دون-نقاط-ونستكمل-صراع-اللقب

تحدث مصطفي محمد لاعب جالاتا سراي التركي في تصريحات نقلها موقع :”Ensonhaber التركي، وذلك قبل لقاء بيشكتاش، حيث أكد أن فريق جالتا سراي سيعيد بيشكتاش دون نقاط وسنكمل صراع اللقب.

وقال مصطفي محمد:”فريق بيشكتاش أحد أفضل الفرق في هذا الموسم، ونعلم وضع المنافس لدينا الأفضلية.

وتابع:” سوف نلعب علي ملعبنا، ونريد الأستفادة من تلك الميزه، ونفوز في الدربي، سنعيد بيشكتاش دون نقاط ونستكمل صراع اللقب جالاتا سراي سينافس حتي المباراة الأخيرة لاأحد يشك في ذلك”.

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ويتصدر بيشكتاش صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 81 نقطة، بينما يحتل جالاتاسراي المركز الثالث برصيد 75 نقطة وفوز الأسود يعني تقليص الفارق لـ 3 نقاط قبل جولتين على النهاية.

موعد مباراة جالاتا سراي

ويحتل فناربخشة المركز الثاني برصيد 76 نقطة، ويستعد لمباراته المقبلة أمام فريق بيشكتاش والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ومن ناحيه اخري أشارت التقارير الصحيفة إلى أن فاتح تريم قد أبلغ الإدارة بشأن تمديد عقد إعارة جدسون فرنانديز لمدة عام واحد، بينما يرغب في تفعيل بند شراء مصطفى محمد كما، فيما طلب المدير الفنى تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة في مركز الظهير الأيسر والظهير الأيمن ووسط المدافع وصانع ألعاب ومهاجم.

ورفع مصطفى محمد رصيده التهديفى مع جالاتا سراى إلى 7 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 6 أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف فى كأس تركيا.

ويحتل فريق جالاتا سراي المركز الثالث برصيد 69 نقطة من أصل 35مباراة خاضها الفريق.

وتألق مصطفى محمد منذ انضمامه للفريق التركى ونجح فى تسجيل 7 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 6 أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف فى كأس تركيا.

ذلك كثف المسئولين داخل نادي الزمالك مجهوداتهم خلال الفترة الأخيرة من خلال التواصل مع عدة وكلاء لاعبين بعد إلحاح الفرنسي باتريس كارتيرون بضرورة الدعم الهجومي في الميركاتو القادم.

وحدد المسئولين عن التعاقدات داخل نادي الزمالك مسابقة دوري أبطال إفريقيا من أجل التنقيب من خلالها على مهاجم إفريقي سوبر قادر على تلبية احتياجات كارتيرون من الناحية الفنية، وصرف النظر تماما عن الخيارات المحلية المطروحة أمثال باسم مرسي وحسام حسن.