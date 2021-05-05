/629925/يارب-يقع-علىفي-العشر-الأواخر-من-رمضان-دعوات-مصرية-لسقوط-الصاروخ-الصيني-على-سد-النهضة

باتت دولة الصين التى كانت سببًا فى انتشار فيروس كورونا وتفشيه فى العالم، تمثل الآن مصدرًا لكل الكوارث البشرية، حيث خرج مؤخرًا صاروخ ضخم عن مساره الطبيعي، ومن الممكن أن يسقط على إحد المناطق فجأة.

دعوات مصرية لاستقرار الصاروخ فى سد النهضة

وتذهب دعوات المصريين الراغبين فى إنهاء أزمة سد النهضة إلى استقرار الصاروخ الصيني على السد الذى يمثل مصدر إزعاج بالنسبة للدولة المصرية لما يمثله من حجز لكمية كبيرة من المياه.

وسرعان ما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي قصة الصاروخ الصيني الحائر الذى خرج عن نطاق السيطرة، ومن ثم تعاقبت الدعوات المصرية الممزوجة بخفة الدم، حيث تمنى الكثير من المواطنين المصريين أن يقع الصاروخ على سد النهضة الواقع بالأراضي الإثيوبية.

خروج الصاروخ الصيني عن سياقه

وكانت الصين قد أطلقت صاروخها ليحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بكين بتشييدها فى الفضاء.

ووفقا لما تم تداوله على المواقع الفضائية والصينية، فقد تركت الصين صاروخها ليدور حول الأرض دون سيطرة، عوضا عن أن تحدد مسبقا بقعة لسقوطه في المحيط، كما هي العادة.

ويزن الصاروخ 21 طنًا، وهو ما تآلف مع رغبة المواطنين المصريين فى منشوراتهم على الفيس بوك، حيث أشاروا إمكانية أن يتخلص من سد النهضة.