بالأسماء.. الأوقاف تعلن مرشحى الدفعة الثالثة للأكاديمية الدولية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك من خلال صفحة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على موقع "فيسبوك".. وهى كما يلى:

1. نادر محمد توفيق أحمد النادى القليوبية إمام وخطيب

2. محمد مجدى غنيم عوض القليوبية إمام وخطيب

3. محسن محمد حسانين أحمد البطح القليوبية إمام وخطيب

4. محمد أحمد على عبد المجيد القليوبية إمام وخطيب

5. محمد عبد القادر أحمد هلهل القليوبية إمام وخطيب

6. صلاح محمد محمد على الرمادى القليوبية إمام وخطيب

7. طه حسن حسن بحيرى القليوبية إمام وخطيب

8. إبراهيم أبو العينين محمد حمامة القليوبية إمام وخطيب

9. محمد أيوب عبد الرءوف غنيم القليوبية إمام وخطيب

10. أحمد إبراهيم فهمى حسين الأزهرى القليوبية إمام وخطيب

11. السيد سلامه سلامه شاهين الإسكندرية إمام وخطيب

12. إبراهيم على إبراهيم زايد الإسكندرية إمام وخطيب

13. حسن محمد مبروك الإسكندرية إمام وخطيب

14. أحمد عبد الوهاب الفرس الإسكندرية إمام وخطيب

15. محمود زكريا ابو الفتح الإسكندرية إمام وخطيب

16. مسعد بسيونى أحمد المنسى الإسكندرية إمام وخطيب

17. نبيل محمد رمضان الإسكندرية إمام وخطيب

18. محمود سيد أحمد جبريل الإسكندرية إمام وخطيب

19. محمد الامير سعد بركة الإسكندرية إمام وخطيب

20. عادل عبد الستار عبد الرحمن البرى الإسكندرية إمام وخطيب

21. أبو بكر رشدى حمدى محمد المنيا إمام وخطيب

22. على خلف على محمد دسوقى المنيا إمام وخطيب

23. مختار خيرى على المنيا إمام وخطيب

24. محمد محمود عبد الحميد المنيا إمام وخطيب

25. إيهاب أحمد عبد العزيز المنيا إمام وخطيب

26. أبو بكر جمال عبد الحكيم المنيا إمام وخطيب

27. عامر محمد عبد الله خلف الله المنيا إمام وخطيب

28. موسى عبد الله موسى عثمان المنيا إمام وخطيب

29. أحمد محمد صالح حسن المنيا إمام وخطيب

30. محمد صفوت عبد العال دياب المنيا إمام وخطيب

31. محمود أحمد صابر عثمان جنوب سيناء إمام وخطيب

32. محمد حمزة محمد عبد الوهاب جنوب سيناء إمام وخطيب

33. خميس محمود عبد السلام دسوقى جنوب سيناء إمام وخطيب

34. خالد فرج منصور فرج جنوب سيناء إمام وخطيب

35. مكاوى سراج الدين فتوح الديسطى جنوب سيناء إمام وخطيب

36. حسين محمد حسين البطاوى الدقهلية إمام وخطيب

37. عمرو عبد الحكيم إبراهيم عبد الرحمن الدقهلية إمام وخطيب

38. محمد عيد عبد الفتاح الباز الدقهلية إمام وخطيب

39. إبراهيم عبد الله إبراهيم عبد الله الدقهلية إمام وخطيب

40. أحمد محمد محمود عبد الرحمن الدقهلية إمام وخطيب

41. محمد إبراهيم السيد محمد سليمان الدقهلية إمام وخطيب

42. أحمد السيد أحمد حسن الدقهلية إمام وخطيب

43. محمد حسن عبد الغنى بدوى الدقهلية إمام وخطيب

44. موسى السيد إبراهيم البيه الدقهلية إمام وخطيب

45. أحمد عبد الملك محمد بدران الدقهلية إمام وخطيب

46. هنداوى محمد إبراهيم صالح الشرقية إمام وخطيب

47. محمد عبد الفتاح محمد محمد عطيه الشرقية إمام وخطيب

48. أحمد محمد أحمد أحمد الشرقية إمام وخطيب

49. محمد محمد محمود شعلان الشرقية إمام وخطيب

50. نور عبد البديع حسين محمود الشرقية إمام وخطيب

51. محمد لطفى محمد محمد الشرقية إمام وخطيب

52. حمدان محمد محمد أحمد الشرقية إمام وخطيب

53. عربى سعيد محمد محمد الشرقية إمام وخطيب

54. كريم محمد محمد سالم الشرقية إمام وخطيب

55. أحمد محمد يوسف عبد الرحيم الشرقية إمام وخطيب

56. عبد المقصود عبد المنعم موسى صيام الإسماعيلية إمام وخطيب

57. عبد الله عامر سالمان سالم الإسماعيلية إمام وخطيب

58. أحمد مصطفى جاب الله الشهاوى الإسماعيلية إمام وخطيب

59. على الشبراوى على السيد الإسماعيلية إمام وخطيب

60. محمد محمد عطيه أحمد سليم الإسماعيلية إمام وخطيب

61. محمد عبد الوهاب أحمد الإسماعيلية إمام وخطيب

62. محمد بشير مرجان الإسماعيلية إمام وخطيب

63. عامر ابو المجد شبيب مكى الإسماعيلية إمام وخطيب

64. محمد سعيد سيد حسين الإسماعيلية إمام وخطيب

65. محمد عبد العزيز عبد الرحمن الإسماعيلية إمام وخطيب

66. محمد عبده أمين أحمد الأقصر إمام وخطيب

67. أحمد مصطفى سعد الأقصر إمام وخطيب

68. حسن بشارى سليمان محمد الأقصر إمام وخطيب

69. أحمد جابر موسى على الأقصر إمام وخطيب

70. محمد ابو الحسن سباق الأقصر إمام وخطيب

71. محمد ربيع محمد أحمد الأقصر إمام وخطيب

72. محمد السيد أحمد محمد الأقصر إمام وخطيب

73. محمود على أحمد إبراهيم الأقصر إمام وخطيب

74. عبد الله ابو القاسم أحمد الأقصر إمام وخطيب

75. الشاذلى حجاج عبد الباسط أحمد الأقصر إمام وخطيب

76. أحمد محمد أحمد جاد اسيوط إمام وخطيب

77. محمود أحمد عبد الحميد أحمد أسيوط إمام وخطيب

78. أحمد عبد الرازق مصطفى محمد أسيوط إمام وخطيب

79. يونس خلف يونس إسماعيل أسيوط إمام وخطيب

80. أحمد محمد محمود محمد أسيوط إمام وخطيب

81. محمد إبراهيم على سليمان أسيوط إمام وخطيب

82. على عبد الشافى محمد حسن أسيوط إمام وخطيب

83. عصام ثابت صبره سليمان أسيوط إمام وخطيب

84. محمود أحمد على سيد أسيوط إمام وخطيب

85. خاطر على محمد شحاتة أسيوط إمام وخطيب

86. خالد عبده محمد سباع بورسعيد إمام وخطيب

87. عبد الحليم محمد عبد الحليم سليمان بورسعيد إمام وخطيب

88. محمد مسعد حامد مصطفى المليجى بورسعيد إمام وخطيب

89. محمود محمد أحمد محمود القط بورسعيد إمام وخطيب

90. محمد ماهر عبد الواحد منصور بورسعيد إمام وخطيب

91. محمد عبد المولى عبد الحميد كفر الشيخ إمام وخطيب

92. أحمد جمال محمد محمد كفر الشيخ إمام وخطيب

93. محمد محمود محيى الدين العشرى كفر الشيخ إمام وخطيب

94. رامى عمارة محمد سيد أحمد كفر الشيخ إمام وخطيب

95. عراقى فتح الله حسام مسلم كفر الشيخ إمام وخطيب

96. محمد أحمد عصمت الاحول كفر الشيخ إمام وخطيب

97. إيهاب محمد عبدالتواب البطاط كفر الشيخ إمام وخطيب

98. رمضان عبد الله عبدالقادر سليم كفر الشيخ إمام وخطيب

99. رضا محمد أحمد الدف كفر الشيخ إمام وخطيب

100. اشرف عبد المجيد صقر كفر الشيخ إمام وخطيب

101. محمود إبراهيم على أحمد سوهاج إمام وخطيب

102. على حسين توفيق حسن سوهاج إمام وخطيب

103. حمادة محمد الصغير سوهاج إمام وخطيب

104. محمد محمود عبد اللطيف سوهاج إمام وخطيب

105. محمود فوزى أحمد عبدربه سوهاج إمام وخطيب

106. على بخيت على سوهاج إمام وخطيب

107. محمد فتحى جاد رسلان سوهاج إمام وخطيب

108. محمود ديب عبد الرحيم سوهاج إمام وخطيب

109. أحمد عطيه حامد سوهاج إمام وخطيب

110. ياسين معوض عبد الهادى سيد سوهاج إمام وخطيب

111. أحمد عبد المنعم على الغنام البحيرة إمام وخطيب

112. مصطفى مصطفى عبد الفتاح المرلى البحيرة إمام وخطيب

113. عبدالله عبد العظيم حمزه ابوسعيد البحيرة إمام وخطيب

114. إسلام فتحى على درويش البحيرة إمام وخطيب

115. إسلام محمود سعيد الحمزاوى البحيرة إمام وخطيب

116. إسلام كمال محمد بداده البحيرة إمام وخطيب

117. أحمد عبد الرؤف عبد الرؤف ابو عطا البحيرة إمام وخطيب

118. محمود عبد الحميد رفاعى العلقامى البحيرة إمام وخطيب

119. رمضان عطا ضيف ماضى البحيرة إمام وخطيب

120. ضياء الحق أحمد عبيد البحيرة إمام وخطيب

121. أحمد خلف أحمد عبد الرحيم أسوان إمام وخطيب

122. أحمد عبد الرؤوف أحمد قناوى أسوان إمام وخطيب

123. أحمد محمد أحمد مدنى أسوان إمام وخطيب

124. عبد الكريم حجاجى حماد محمد أسوان إمام وخطيب

125. محمد أحمد محمود أحمد أسوان إمام وخطيب

126. محمد منصور مغربى سعد أسوان إمام وخطيب

127. محمود محمد دين إبراهيم على أسوان إمام وخطيب

128. محى حسين إبراهيم محمد أسوان إمام وخطيب

129. مصطفى عبد السميع مصطفى خضر أسوان إمام وخطيب

130. يوسف محمد هارون حسن أسوان إمام وخطيب

131. محمد عبدالجليل ذكى عبد الجليل الجيزة إمام وخطيب

132. محمد عيسى عبد الحكيم عيسى الجيزة إمام وخطيب

133. همام ياسين حسن عبدالحليم الجيزة إمام وخطيب

134. محمد مجدى محمد عطيه الجيزة إمام وخطيب

135. أحمد عبد المنعم مصطفى عمر الجيزة إمام وخطيب

136. إبراهيم صابر على رجب الجيزة إمام وخطيب

137. السيد محمد السيد محمود الجيزة إمام وخطيب

138. محمود إبراهيم محمد على الجيزة إمام وخطيب

139. عبدالمنعم محمود عبد المنعم طه الجيزة إمام وخطيب

140. محمد صلاح على على الجيزة إمام وخطيب

141. محمد محمد حسن عامر الغربية إمام وخطيب

142. إبراهيم سيد أحمد محمد البنا الغربية إمام وخطيب

143. محمد أحمد أحمد عبدالله الغربية إمام وخطيب

144. طارق رجب يوسف شهاب الدين الغربية إمام وخطيب

145. إبراهيم عبد المقصود محمد درويش الغربية إمام وخطيب

146. عبد الرحمن محمد عبد العليم عمار الغربية إمام وخطيب

147. أحمد حسين عبد الحميد الشهاوى الغربية إمام وخطيب

148. سعد عبد المنعم إبراهيم الشهاوى الغربية إمام وخطيب

149. محمد سعد محمد حجاج الغربية إمام وخطيب

150. يوسف ممدوح محمد حنورة الغربية إمام وخطيب

151. عبد السلام عبدالرحمن الصواف المنوفية إمام وخطيب

152. محمد عبد المحسن نجم المنوفية إمام وخطيب

153. محمد محمود محمد القويسنى المنوفية إمام وخطيب

154. ياسر محى الدين الطواب المنوفية إمام وخطيب

155. عطيه محمد عطيه حسوبه المنوفية إمام وخطيب

156. محمد عبدالمرضى محمود زهران المنوفية إمام وخطيب

157. إبراهيم محمد فتحى إبراهيم على يوسف المنوفية إمام وخطيب

158. حمادة محمد محمد الفقى المنوفية إمام وخطيب

159. السيد يحيى محمد محمد المنوفية إمام وخطيب

160. أحمد عشماوى زيدان المنوفية إمام وخطيب

161. أحمد خضر مدنى على الوادى الجديد إمام وخطيب

162. ميسرة حسن عثمان عثمان الوادى الجديد إمام وخطيب

163. محمد ناصر أحمد ايوب الوادى الجديد إمام وخطيب

164. مصطفى عبد الله محمد حسين الوادى الجديد إمام وخطيب

165. رمضان عمر يوسف عمر الوادى الجديد إمام وخطيب

166. أيمن فوزى هلال عثمان شمال سيناء إمام وخطيب

167. محمد فوزى عليوه عبدالله شمال سيناء إمام وخطيب

168. أحمد كرم عبد اللطيف محمود شمال سيناء إمام وخطيب

169. مصطفى رمضان مصطفى العراقى شمال سيناء إمام وخطيب

170. محمد محمود محمد مرسى شمال سيناء إمام وخطيب

171. محمود محمد يوسف قنا إمام وخطيب

172. أحمد فتح الله عبدالرحيم قنا إمام وخطيب

173. كمال السيد محمود قنا إمام وخطيب

174. أحمد سيد محمود قنا إمام وخطيب

175. على بشارى قاسم قنا إمام وخطيب

176. محمود فتحى موسى قنا إمام وخطيب

177. محمود أحمد نجامى ابو هريره قنا إمام وخطيب

178. محمد على حسن حماد قنا إمام وخطيب

179. محمد حجازى عبد الفتاح عبد الصادق قنا إمام وخطيب

180. بهاء لقمان محمد توفيق قنا إمام وخطيب

181. محمد خيرا إبراهيم خلف دمياط إمام وخطيب

182. محمد عوض عوض الموافى دمياط إمام وخطيب

183. محمد سعد محمد الجعميصى دمياط إمام وخطيب

184. عمار محمد محمود عبدالهادى بدر دمياط إمام وخطيب

185. محمد محمود العزب حسين دمياط إمام وخطيب

186. محمود السعيد محمد على السويس إمام وخطيب

187. محمد إبراهيم عبده رمضان السويس إمام وخطيب

188. محمد حلمى عبد المولى على السويس إمام وخطيب

189. صابر محمد صابر محمد السويس إمام وخطيب

190. محمد امين سعيد السويس إمام وخطيب

191. أحمد مصطفى طه البحر الأحمر إمام وخطيب

192. أحمد على أحمد عبد اللطيف البحر الأحمر إمام وخطيب

193. محمود حمزه قاسم البحر الأحمر إمام وخطيب

194. عبد الرحمن ماهر عبد المعز البحر الأحمر إمام وخطيب

195. اسماعيل فتحى اسماعيل البحر الأحمر إمام وخطيب

196. أيمن عبد العال سلطان بنى سويف إمام وخطيب

197. محمود عبد التواب محمد عويس بنى سويف إمام وخطيب

198. محمد شعبان خميس ابو الليل بنى سويف إمام وخطيب

199. عبد الرحمن عبد العاطى عبد الفتاح محمد بنى سويف إمام وخطيب

200. حسين محمود حسن حزين بنى سويف إمام وخطيب

201. أيمن عبد العال سلطان بنى سويف إمام وخطيب

202. حسام صلاح رياض ابو حامد بنى سويف إمام وخطيب

203. عمرو محمد محمد عبد الغفار بنى سويف إمام وخطيب

204. ابو بكر عبد الستار حميدة محمد بنى سويف إمام وخطيب

205. عطيه الأمير حسين محمد بنى سويف إمام وخطيب

206. ناصر فتحى محمد على بنى سويف إمام وخطيب

207. محمد عبد اللطيف بدير يوسف صالح مرسى مطروح إمام وخطيب

208. سعيد محمد حسن يوسف قوره مرسى مطروح إمام وخطيب

209. على فرج عبد السلام محمد مرسى مطروح إمام وخطيب

210. محمود سليمان إسماعيل مخلوف مرسى مطروح إمام وخطيب

211. محمود جمال فتحى مهدى مرسى مطروح إمام وخطيب

212. عمرو عادل عبد الستار القاهرة إمام وخطيب

213. فاروق يحيى عبد الحميد القاهرة إمام وخطيب

214. حسن حسين مطر حسن القاهرة إمام وخطيب

215. أبو الخير إبراهيم الدسوقى القاهرة إمام وخطيب

216. أحمد محمد السيد عبد المجيد القاهرة إمام وخطيب

217. عبد الحميد ثابت عبد الحميد القاهرة إمام وخطيب

218. أبو العزايم فولى سليمان القاهرة إمام وخطيب

219. محمد محمود محمد الخزامى القاهرة إمام وخطيب

220. محمد يسرى عبد العاطى قطب القاهرة إمام وخطيب

221. محمد فتحى موسى مرزوق القاهرة إمام وخطيب

222. يحيى زكريا السيد عبد العاطى الفيوم إمام وخطيب

223. محمد إبراهيم آمين الفيوم إمام وخطيب

224. محمود عبدالغفار مرسى الغف الفيوم إمام وخطيب

225. ناجح رمضان عبد العاطى ناصر الفيوم إمام وخطيب

226. عمرو سلامه السيد مأمون الفيوم إمام وخطيب

227. نور حميده شعبان أحمد الفيوم إمام وخطيب

228. على فتحى عبد السلام الفيوم إمام وخطيب

229. أسامة رمضان عبد العزيز الفيوم إمام وخطيب

230. عمر محمود السيد عبد الحفيظ الفيوم إمام وخطيب

231. عبدالله محمد شعبان محمود الفيوم إمام وخطيب