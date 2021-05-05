صور.. توقيع اتفاقية إعلان النوايا بين مصر وروسيا

وخلال حفل التوقيع، ألقى السفير المصرى فى روسيا كلمة أكد خلالها على أن عام التبادل الإنسانى بين مصر وروسيا يُعد حدثاً شاملاً وفريداً فى تاريخ الدولتين، حيث سيتم تنظيم عدداً ضخماً من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والشبابية والطلابية والتعليمية بالتبادل بين البلدين، يُقارب عددها المائتى فعالية.
كما ذكر السفير إيهاب نصر أن التوافق على تدشين عام التبادل الإنسانى المصرى الروسى كان قد جرى خلال قمة رئيسا البلدين فى سوتشى فى أكتوبر 2018، على إن يتم إقامته خلال عام 2020، غير أن ظروف انتشار فيروس كورونا حالت دون عقده العام الماضى.
وأكد السفير المصرى فى موسكو أن البلدين أعدا خطة عمل مفصلة وجاهزة لكافة الفعاليات التى ستُجرى خلال العام، موضحاً أن عدد تلك الفعاليات ونوعيتها وانتشارها على امتداد إقليمى البلدين يُعد أمراً غير مسبوقاً فى تاريخ الدولتين. وتشمل الفعاليات أنشطة فى مجالات الثقافة والفنون والآداب والتعليم والتعليم العالى والسياحة والآثار والشباب والرياضة والإعلام، فضلاً عن الفعاليات البرلمانية لتغطى كافة أوجه التواصل والتعاون الإنسانى بين البلدين.
كما نوَّه السفير إيهاب نصر أن تدشين هذا العام يُمثل مؤشراً جديداً وإضافياً على استمرار تنامى العلاقات المصرية الروسية على نحو استثنائى على مدار السنوات القليلة الماضية.
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