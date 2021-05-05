فيديو.. وزير الأوقاف: لا توجد إنسانية تقارن بسماحة النبى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى فيديو جديد للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".



وأضاف وزير الأوقاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد شيئا فى نفس بعض الأنصار من رؤية له فى قسمة الغنائم، قال صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الأنصار مقالة بلغتنى عنكم وجدة وجدتموها فى أنفسكم، ألم تكونوا ضُلالًا فهداكم الله، وعالة -فقراء- فأغناكم الله، وأعداء فألَّف الله بين قلوبكم؟» قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل، قال: «ألا تجيبوننى يا معشر الأنصار؟».. قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله، ولله ولرسوله المنُّ والفضل، قال: «أما والله لو شئتم لقلتم، فَلَصَدَقْتُمْ، وَصُدِّقْتُمْ، أتيتنا مُكَذَّبًا فصدقناك، ومخذولًا فنصرناك، وطريدًا فآويناك، وعائِلًا فآسيناك، أوجدتم فى أنفسكم يا معشر الأنصار فى لعاعة من الدنيا تألَّفتُ بها قومًا ليُسلِموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم فى رحالكم؟ فوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنتُ امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شِعبًا، وسلكت الأنصار شعبًا لسلكتُ شعب الأنصار، اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار»، قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسمًا وحظًا ونصيبا، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرَّقوا.