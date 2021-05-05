مد الاشتراك بمشروع العلاج للصحفيين حتى الخميس

أكد أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، أن مشروع العلاج، يتلقى طلبات الاشتراك حتى الخميس المقبل، بداية من الثلاثاء، حتى الخميس ٦ مايو، وذلك عوضًا عن ٣ أيام إجازات اختصمت من الأسبوع، الذي وافق مجلس النقابة على قبول الاشتراكات به استثنائيًا.
وكان مقررًا قبول طلبات الاشتراك في مشروع العلاج من الأحد ٢٥ إبريل، حتى الأحد ٢ مايو، ولما الأسبوع شهد ثلاثة أيام إجازات رسمية، حالت دون تمكن الزملاء من الاشتراك، فتم تعويضها بأول ثلاثة أيام عمل.
وشهد مشروع العلاج، ديسمبر ٢٠١٩ إصلاحات هيكلية، بمضاعفة الحد الأقصى للاستفادة، وتوحيد قيمة الاشتراك، ومضاعفة خدمات المشروع.
للاشتراك لأول مرة يُرجى إحضار المستندات التالية:
١- صورة فوتوغرافية لكل راغب في الاشتراك.
٢- صورة من قسيمة الزواج في حالة الاشتراك للزوج أو الزوجة.
٣- صورة شهادة ميلاد العضو، حال الرغبة في الاشتراك للوالدة.
٤- صورة شهادة ميلاد الأبناء، حال الرغبة في الاشتراك.
٥- تسديد رسوم الاشتراك، الفرد ١٨٥ جنيهًا، ويُضاف ٢٥ جنيهًا للأسرة.
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