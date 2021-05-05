/629930/البورصة-المصرية-تواصل-ارتفاعها-في-منتصف-التعاملات-وتغريم-هذه-الشركات

فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 10508 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2065 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 30

بينما قفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 12719 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 4105 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 2125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 3039 نقطة.

إيقاف التداول على 19 سهمًا

بينما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1%، ليصل إلى مستوى 1257 نقطة. وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الدولية للمحاصيل الزراعية، التعمير والاستشارات الهندسية، العبور للاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، اسيك للتعدين-اسكوم، المجموعة المصرية العقارية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، أصول للوساطة في الأوراق المالية.

تباين تعاملات المساهمين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 59100 سهم، وباع مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية 1000 سهم، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 5050 سهم، واشترى مجلس إدارة شركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 20 ألف سهم، 4300 سهم، على التوالي.

البورصة تغرم 3 شركات 45 ألف جنيه

بينما قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، أمس الثلاثاء، فرض التزام مالي على 3 شركات وهي مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، نايل سيتي للاستثمار، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بقيمة 45 ألف جنيه لمخالفتهم قواعد القيد. وغرمت اللجنة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية 25 ألف جنيه لعدم التزام الشركة بأحكام المواد 28 و34 و43 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

قواعد قيد وشطب الاوراق المالية

وغرمت شركتي نايل سيتي للاستثمار، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، 10 آلاف جنيه لكل منها، وذلك لعدم التزام الشركتين بالمادة 32 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية. كما قررت لجنة القيد، فرض التزام مالي على شركات المجموعة المالية للتوريق الإصدار الثاني، المصرية للتوريق الإصدار السابع، المصرية للتوريق الإصدار الثامن، جولدن بيراميدز بلازا-الدفعة الأولى الإصدار الثاني، كابيتال للتوريق الإصدار الثالث، توريق للتوريق الإصدار الأول، 5 آلاف جنيه لكل شركة وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة (47) من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة. فيما قررت اللجنة، منح شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، مهلة إضافية 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة طبقًا للمادة 46 من قواعد القيد وفى ضوء المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، على ان يتم إعادة عرض موقف الشركة في حالة عدم الالتزام على لجنة القيد لأعمال شئونها، والتنبيه على شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية التنبيه بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.