/629928/عاجل-رابطة-الدوري-الإنجليزي-تسمح-للجماهير-بحضور-مباريات-الجولتين-الأخيرتين-من-الموسم

أعلن رابطة الدوري الإنجليزي الموافقة للجماهير بحضور مباريات الجولتين الأخيرتين من الموسم، حيث يكون حضور الجماهير مقتصر علي جماهير صاحب الأرض فقط، فيما رهان بتخفيف الحكومة لقيود الإغلاق في إنجلترا.

أجلت مباراة مانشستر يونايتد ضد غريمه ليفربول بعد أن اجتاح حوالي 200 مشجع ملعب "أولد ترافورد" للتنديد بملكية عائلة غلايزر لنادي يونايتد.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة الساعة الخامسه والنصف مسا الأحد الماضي، و لكن بيانا صادرا عن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أكد أن تأجيلها : "قرار جماعي من الشرطة والنادييْن والدوري الممتاز والسلطات المحلية".

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وقال نادي مانشتسر يونايتد في بيان "جرى تأجيل مباراتنا ضد ليفربول لأسباب تتعلق بالأمن بعد أحداث اليوم"، ما يعني أن تتويج مانشستر سيتي باللقب سيتأجل أيضاً، وهو الأمر الذي كان سيتحقق في حال خسارة يونايتد أمام أبطال الموسم الماضي.

وأكدت صحيفة ليفربول إيكو أن مشجعي اليونايتد دخلوا لغرفة ملابس فريقهم وهى منطقة خاصة ومعقمة للاعبين ولذلك قد لا تقام المباراة. وكذلك تم منع موظفين مانشستر يونايتد لا يمكنهم الدخول إلى الملعب.

وأبعدت الأجهزة الأمنية المنتشرة بمحيط ملعب أولد ترافورد فى مدينة مانشستر الإنجليزية حُكام مباراة مانشستر يونايتد ضد ضيفه ليفربول من ملعب أولد ترافورد قبل ساعة واحدة من انطلاق الكلاسيكو فى الخامسة والنصف بسبب اقتحام الجماهير للملعب وعدم السيطرة عليهم وخوفا على أرواح الحكام.

وحطم عدد من جماهير مانشستر يونايتد الغاضبة كاميرات البث داخل ملعب أولد ترافورد مما زاد الشكو ك حول إقامة الكلاسيكو بين مانشستر يونايتد ومضيفه ليفربول قبل ساعة ونصف من انطلاق الكلاسيكو المقرر له فى الخامسة والنصف مساء يوم الأحد الماضي.

وتظاهرت مجموعة من جماهير مانشستر يونايتد من ناحية أخرى أمام فندق إقامة الفريق، وأبدوا رفضهم لاعتذار الإدارة عن أزمة دوري السوبر الأوروبي، وفشلت حافلة الفريق في التوجه للملعب.

ولم يصدر أي قرار رسمي من شرطة مانشستر أو رابطة الدوري الإنجليزي بشأن المباراة، سواء بإقامتها في موعدها أو تأجيلها، حيث تكهنت بعض وسائل الإعلام بتأجيل المباراة لساعات، وقالت وسائل إعلام أخرى ربما يتم التأجيل.