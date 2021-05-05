هيقع على سد النهضة.. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع خبر سقوط الصاروخ الصيني

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الصاروخ الصيني .. أثار خبر الصاروخ الصيني المفقود الذي أعلنت الصين خروجه عن السيطرة، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي “ فيسبوك” بين السخرية والخوف والكثير من التساؤلات عن مكان سقوطة، والذي تمنى أحد الرواد سقوطه على سد النهضة.

فبين الترقب العالمي لمصير هذا الصاروخ الذي يزن 21 طنًا، وطوله 100 قدمًا، ويبلغ عرضه 16 قدمًا. والخوف من الكوارث التي قد يتسبب فيها، إلا أن المصريين كالعادة تعاملو مع الأمر بشيء من الفكاهة والسخرية والكوميديا.

ويرصد موقع دوت الخليج بعض تعليقات رواد فيس بوك على هذا الأمر:

جدير بالذكر أن بعض التقارير ذكرت أن صاروخا صينيا خطرا خرج عن نطاق السيطرة وقد يهدد الأرض في غضون الأيام القليلة المقبلة. ويزن الجسم الصاروخي 21 طنًا، وطوله 100 قدمًا، ويبلغ عرضه 16 قدمًا.

وأطلق الصاروخ الصيني إلى مدار أرضي منخفض ليدور حول الأرض دون سيطرة، بدلا من تحديد البقعة التي من المفترض أن يسقط فيها.

كما يشير خبراء إلى أن معظم الصواريخ لا تصل إلى السرعة التي من شأنها أن تأخذها إلى المدار الأرضي، وغالبًا تدخل الغلاف الجوي وتهبط في منطقة عودة معروفة، فيما لصاروخ الصيني يدور حول الأرض كل 90 دقيقة ويمر شمال نيويورك ومدريد وبكين، وصولا إلى أقصى الجنوب، مثل دول تشيلي وويلينغتون بنيوزيلندا.

وأوضح موقع "سبيس نيوز" أن الخبراء يتوقعون سقوط جسم صاروخي ضخم هو المنصة الأساسية لصاروخ "لونغ مارش 5 بي" الذي أطلقته الصين، يوم الخميس الماضي، في أي منطقة مأهولة بالبشر خلال الفترة المقبلة.ومن المحتمل أن يعود جسم الصاروخ إلى الأرض في وقت ما خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما أفاد الصحفي أندرو جونز، الذي يغطي برنامج الفضاء الصيني، لموقع "سبيس نيوز".

من جانبه، قال عالم الفلك الذي يتتبع الأجسام التي تدور حول الأرض، جوناثان ماكويل، ل إنه عندما يسقط الجسم الصاروخي من المدار فإنه قد يحترق في الغلاف الجوي للأرض، إلا أن قطعا كبيرة من حطامه يمكن أن تنجو من السقوط، ومعظم الكوكب عبارة عن محيطات، لذلك من المرجح أن تهبط قطع الصواريخ المتساقطة فيها، لكن لا يزال بإمكانها تهديد المناطق المأهولة بسقوطها فيها».

وأضاف أنه أظن بحسب المقاييس الحالية أنه من غير المقبول أن يسمح له بالعودة لدخول (الغلاف الجوي) دون سيطرة.

وسبق أن سقط خزان ضغط من صاروخ "فالكون 9" الذ طورته شركة "سبيس إكس" على مزرعة في واشنطن العاصمة، وترك 4 بوصات في الأرض، ولم يصب أحد في الحادث، بحسب ما أفادته السلطات المحلية.

كما عاد نموذج أولي لمحطة الفضاء التي تبنيها الصين إلى الأرض بشكل غير خاضع للسيطرة في عام 2018، وسقط فوق جنوب المحيط الهادئ غير المأهول بالسكان.