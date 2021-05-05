مجلس إدارة الأهلي يشارك في تشييع جثمان أمين الصندوق الأسبق «صور»

/629932/مجلس-ادارة الأهلي-يشارك-في-تشييع-جثمان-امين-الصندوق-الاسبق-صور

مجلس إدارة النادي الأهلي يشارك في تشييع جثمان محمود باجنيد أمين الصندوق الأسبق، وكان محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى الدكتور محمود باجنيد، أمين صندوق النادي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

بينما يستعد النادي الأهلي لمبارته غداً الخميس أمام فريق الاتحاد السكندري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

حقق فريق غزل المحلة الفوز علي النادي الأهلي في مفاجأة من العيار الثقيل بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "المحلة" ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الممتاز.

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فريق غزل المحلة نتائج تاريخية بعدتفوقه على الفرق الكبرى في ملعبه وذلك بعد أن فاز على القطبين الأهلي والزمالك وتعادل مع بيراميدز بنتيجة 2-2 في هذا الملعب.

فيما قد عاني الفريقين الأهلي والزمالك كثيرا على هذا الملعب، المارد الأحمر خاض 15 مباراة فاز بصعوبة في 8 مباريات على هذا الملعب وخسر 3 لقاءات وتعادل في 4 مباريات أي أنه أضاع 15 نقطة عندما واجه غزل المحلة.

بينما نادي الزمالك تلقي خسارة أمام غزل المحلة على ملعب الأخير بهدفين لهدف في فبراير الماضي، فقد خاض 9 مباريات على هذا الملعب، وخلال 15 مباراة سابقة للغزل بالدوري خسر بها الزمالك 6 نقاط، إذ تعادل في ثلاث مباريات، لكنه نجح في الفوز في 6لقاءات.

و قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في لقاء تلفزيوني بعد مباراة الفريق وغزل المحلة بالدوري والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح غزل المحلة: جهاد أبو جريشة أتصلي بي وبلغني عن إعتذارة بخطأه في إحتساب ركلة جزاء غير صحيح" الأمر الذي راه الكثير هو تحريق لتصريحاته .

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم في صباح اليوم الثلاثاء، قبل إنطلاق مؤتمر الاتحاد مع ممثلي أندية الدوري المصري الممتاز، للتوصل لحل ومعرفت جميع أراء ومواقف الأندية في إستكمال الدوري في فترة إنطلاق أوليمبياد طوكيو في يوليو، عن موقف الاتحاد من تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، والجكم الدولي جهاد جريشة عن إنكارة لتصريحات أبوجريشة.