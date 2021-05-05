‏رسمياً.. البلجيكي هوجو بروس مديرًا فنيًا لمنتخب جنوب إفريقيا

/629934/رسميا-البلجيكي-هوجو-بروس-مديرا-فنيا-لمنتخب-جنوب-إفريقيا

أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، تعيين البلجيكي هوجو بروس مدير فني للمنتخب تعيين بروس، جاء خلال مؤتمر الذ إقيم اليوم، عقده الاتحاد الجنوب إفريقي، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد بجوهانسبرج.

هوجو بروس صاحب69 عام المدرب الوطني موليفي نتسيكي، الذي أقيل من منصبه عقب فشله في قيادة منتخب "بافانا بافانا" نحو التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

مجلس إدارة الأهلي يشارك في تشييع جثمان أمين الصندوق الأسبق «صور»

وتولى هوجو بروس، تدريب عدد من الأندية البلجيكية، من بينها أندرلخت، وكلوب بروج، وجينك، كما أشرف على تدريب ناديي شبيبة القبائل ونصر حسين داي الجزائريين.

وتولى المدرب البلجيكي، مهمة تدريب منتخب الكاميرون، خلال الفترة من 2016 إلى 2017، حيث قاد منتخب "الأسود الغير مروضة"، للفوز بكأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون، بعد الفوز على مصر، بهدفين لهدف في المباراة النهائية للبطولة.

ومن ناحيه اخري مفاوضات موسيماني مع جنوب إفريقيا وتريد إدارة الأهلي تواجد المدرب خلال الفترة الماضية، ولكن الضغوطات كثيرة ومكثفة للغاية خلال الأيام الماضية، من أجل الموافقة على رحيل موسيماني، وأحترم الخطيب طريقة التفاوض معه قبل التحدث مع المدرب من جانب المسئولين في جنوب إفريقيا.

وكانت المفاوضات قد وصلت إلي رغبة رئيس الأهلي بتواجد موسيماني، ولكنه قرر إستشارة المدير الفني وتحديد مصيرة النهائي، حتي اعلن رسميا رفضة تدريب منتخب جنوب إفريقيا، والأستمرار مع الأهلي.

بينما يستعد النادي الأهلي لمبارته غداً الخميس أمام فريق الاتحاد السكندري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

حقق فريق غزل المحلة الفوز علي النادي الأهلي في مفاجأة من العيار الثقيل بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "المحلة" ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الممتاز.

عاجل.. رابطة الدوري الإنجليزي تسمح للجماهير بحضور مباريات الجولتين الأخيرتين من الموسم

فريق غزل المحلة نتائج تاريخية بعدتفوقه على الفرق الكبرى في ملعبه وذلك بعد أن فاز على القطبين الأهلي والزمالك وتعادل مع بيراميدز بنتيجة 2-2 في هذا الملعب.

فيما قد عاني الفريقين الأهلي والزمالك كثيرا على هذا الملعب، المارد الأحمر خاض 15 مباراة فاز بصعوبة في 8 مباريات على هذا الملعب وخسر 3 لقاءات وتعادل في 4 مباريات أي أنه أضاع 15 نقطة عندما واجه غزل المحلة.