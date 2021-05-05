سفير مصر باليمن يلتقى رئيس مجلس الشورى لبحث وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - وبحثا بن داغر، وفاروق، علاقات التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، وكذلك الجهود الجارية الساعية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار وإلى تسوية سياسية شاملة للأزمة فى اليمن.

وقد أكد السفير المصرى خلال اللقاء على موقف مصر الثابت من دعم اليمن فى مختلف المجالات، وكذلك مساندتها للجهود الرامية لتسوية الأزمة اليمنية على نحو يُنهى معاناة الشعب اليمنى ويعيد الأمن والاستقرار لربوع اليمن.

من جانبه؛ ثمّن رئيس مجلس الشورى اليمنى المواقف المصرية الداعمة لبلاده، موجهًا الشكر لمصر على التسهيلات التى تقدمها للشعب اليمنى.