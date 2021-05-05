بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.



جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا. ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن مجموعة من الإجراءات الخاصة بجهود الدولة المصرية فى الحد من انتشار فيروس كورونا

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